С 21 октября 2021 года в Украине начали действовать новые правила перевозок между регионами. Теперь для того, чтобы путешествовать между “красными” и “желтыми” областями, нужно иметь Covid-сертификат или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В первые сутки действия нововведений Факты ICTV проехались из Киева в Харьков и выяснили, соблюдаются ли они.

Пускают “на веру”

Маршрут лежал через Полтаву. К слову, Киевская и Полтавская области пока находятся в желтой зоне, Харьковская — по факту в оранжевой, однако ее показатели соответствуют красной, а местные СМИ вторую неделю кричат о росте количества новых случаев и переполненных больницах.

Несмотря на это, в автобусе, который выехал из Киева в полночь, водители не спешили спрашивать у пассажиров о наличии необходимых документов. В Киевской области людей пускали просто так.

Впервые водитель спросил о наличии теста или сертификата у пассажира в Полтаве.

— У вас есть это?.. Ну, вы поняли…, — уточнил он.

После утвердительного кивка девушки он не удосужился проверить документ, а впустил ее “на веру”.

Такая же ситуация наблюдалась и дальше по маршруту. О наличии документа спрашивали лишь у части людей. При этом не проверяли ни у кого.

“Надеваем масочки”

Еще одно требование к перевозкам в Украине — водители и пассажиры должны постоянно находиться в масках, исключение — дети до 12 лет. Это требование выполнялось лишь на входе.

Водитель активно “гонял” всех, кто входил в автобус без маски, однако стоило им сделать пару шагов по салону, как о требовании забывали и пасажири, и сами члены экипажа.

Во время же поездки лишь единицы находились в масках, у самого же водителя был прикрыт только рот.

При этом многие пассажиры кашляли. Но вместо того, чтобы воспользоваться защитным средством, они толкали соседа по сидению и говорили ему, что “это не Covid-19”.

Тем временем за последние сутки в Украине выявили более 22 тыс. случаев коронавируса. Больницы переполнены, а на кладбищах — очереди.

Побороть коронавирус можно, только придерживаясь карантинных ограничений. Также важна своевременная вакцинация.