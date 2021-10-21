З 21 жовтня 2021 року в Україні почали діяти нові правила перевезень між регіонами. Тепер для того, щоб подорожувати між “червоними” та “жовтими” областями, потрібно мати Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест на коронавірус.

У першу добу дії нововведень Факти ICTV проїхалися з Києва до Харкова та з’ясували, чи виконуються вони.

Пускають “на віру”

Маршрут пролягав через Полтаву. До речі, Київська та Полтавська області поки що перебувають у жовтій зоні, Харківська – фактично у помаранчевій, однак її показники відповідають червоній, а місцеві ЗМІ другий тиждень поспіль кричать про зростання кількості нових випадків і переповнені лікарні.

Попри це в автобусі, який виїхав з Києва опівночі, водії не поспішали питати у пасажирів про наявність необхідних документів. У Київській області людей запускали просто так.

Вперше водій запитав про наявність тесту або сертифіката у пасажирки в Полтаві.

– У вас є це?… Ну, ви зрозуміли…, – уточнив він.

Після ствердного кивка дівчини він не спромігся перевірити документ, а запустив її “на віру”.

Така сама ситуація спостерігалася й надалі по маршруту. Про наявність документа у частини людей питали, але не перевіряли ні в кого.

“Надягаємо масочку”

Ще одна вимога до перевезень в Україні – водії та пасажири повинні постійно перебувати у масках, виняток – діти до 12 років. Ця вимога виконувалася лише на вході.

Водій активно “ганяв” всіх, хто входив в автобус без маски, однак варто було їм зробити кілька кроків у салоні, як про вимогу забували і пасажири, і самі члени екіпажу.

Під час самої поїздки одиниці перебували у масках, у водія ж був прикритим лише рот.

Водночас чимало пасажирів кашляли. Але замість того, щоб скористатися захисним засобом, вони лише штовхали сусіда по сидінню і говорили йому, що “це не Covid-19”.

Тим часом за останню добу в Україні виявили понад 22 тис. випадків коронавірусу. Лікарні переповнені, а на цвинтарях – черги.

Побороти коронавірус можна, лише дотримуючись карантинних обмежень. Також важлива своєчасна вакцинація.