Як роздрукувати Covid-сертифікат із Дії? Для українців оприлюднили детальну покрокову інструкцію.

Документ можна створити лише за умови, якщо у реєстрах є всі дані про два щеплення від коронавірусу. Важливо, щоб вони були внесені правильно.

Як згенерувати та роздрукувати Covid-сертифікат?

Увійти до кабінету громадянина на порталі diia.gov.ua На головній сторінці чи у розділі Послуги обрати Отримати Сovid-сертифікат. На першому кроці варто перевірити правильність персональних даних. Ознайомитися та підписати згоду про обробку персональних даних КЕП чи Дія.Підписом. Коли Дія знайде дані про вакцинацію у реєстрах, то має надійти повідомлення про це на електронну пошту. Завантажити та роздрукувати можна з кабінету громадянина у розділах Послуги, Замовлені документи.

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу – важливий документ під час осіннього посилення карантину.

Він надає низку переваг.

Крім того, документ дає змогу виїхати за кордон.

Джерело: Дія