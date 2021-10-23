Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео На пульсі

Як роздрукувати Covid-сертифікат із Дії – інструкція

23 Жовтня 2021, 13:21 Людмила Грубнік
Як роздрукувати Covid-сертифікат із Дії – інструкція
Джерело: Dreamstime

Як роздрукувати Covid-сертифікат із Дії? Для українців оприлюднили детальну покрокову інструкцію.

Документ можна створити лише за умови, якщо у реєстрах є всі дані про два щеплення від коронавірусу. Важливо, щоб вони були внесені правильно.

Як згенерувати та роздрукувати Covid-сертифікат?

  1. Увійти до кабінету громадянина на порталі diia.gov.ua. Якщо вперше на порталі, то треба зареєструватися за допомогою КЕП чи Дія.Підпису.
  2. На головній сторінці чи у розділі Послуги обрати Отримати Сovid-сертифікат. На першому кроці варто перевірити правильність персональних даних.
  3. Ознайомитися та підписати згоду про обробку персональних даних КЕП чи Дія.Підписом.
  4. Коли Дія знайде дані про вакцинацію у реєстрах, то має надійти повідомлення про це на електронну пошту.
  5. Завантажити та роздрукувати можна з кабінету громадянина у розділах Послуги, Замовлені документи.

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу – важливий документ під час осіннього посилення карантину.

Він надає низку переваг.

Читайте також:
автобус”У вас є це?..”: чи перевіряють водії автобусів Covid-сертифікати та тести у пасажирів

Крім того, документ дає змогу виїхати за кордон.

Джерело: Дія

Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Дія , Додаток Дія , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка