Як роздрукувати Covid-сертифікат із Дії? Для українців оприлюднили детальну покрокову інструкцію.
Документ можна створити лише за умови, якщо у реєстрах є всі дані про два щеплення від коронавірусу. Важливо, щоб вони були внесені правильно.
Як згенерувати та роздрукувати Covid-сертифікат?
- Увійти до кабінету громадянина на порталі diia.gov.ua. Якщо вперше на порталі, то треба зареєструватися за допомогою КЕП чи Дія.Підпису.
- На головній сторінці чи у розділі Послуги обрати Отримати Сovid-сертифікат. На першому кроці варто перевірити правильність персональних даних.
- Ознайомитися та підписати згоду про обробку персональних даних КЕП чи Дія.Підписом.
- Коли Дія знайде дані про вакцинацію у реєстрах, то має надійти повідомлення про це на електронну пошту.
- Завантажити та роздрукувати можна з кабінету громадянина у розділах Послуги, Замовлені документи.
Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу – важливий документ під час осіннього посилення карантину.
Він надає низку переваг.
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Крім того, документ дає змогу виїхати за кордон.
Джерело: Дія