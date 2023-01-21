Каждый год миллионы из нас клянутся похудеть и привести себя в форму.

Однако исследование показало, что почти две трети тех, кто принимает новогодние решения, на самом деле отказываются от них в течение первого месяца.

Эмили Серванте, личный тренер и специалист по похудению в Ultimate Performance, говорит, что сжигание жира не должно быть чем-то сложным

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-На самом деле фундаментальная наука о похудении довольно проста. Ешьте меньше, больше тренируйтесь и создавайте постоянный дефицит калорий, и вы будете терять жир.

Хотя наука может быть простой, на самом деле применить ее на практике — тяжелая работа.

С советами Эмили вы сможете ускорить свой метаболизм, насладиться вкусной едой и похудеть навсегда…

Будьте последовательны

Хорошие вещи требуют времени, и если вы уже не очень стройны, не ожидайте, что вы получите тело Дженнифер Энистон за две недели.

Одна из самых больших ловушек, в которые попадают люди: они исключают из своего рациона углеводы и сахар, ходят в спортзал семь дней в неделю, и когда через две недели они не достигают желаемого внешнего вида, они сдаются и заявляют, что у них либо медленный метаболизм или что тренажерный зал не для них.

— Думаю, что это чепуха, — говорит Эмили.

Не морите себя голодом

Это только замедлит ваш метаболизм, что приведет к остановке потери жира, ибо метаболизм отключается в периоды голодания, чтобы защитить нас. Постоянное ограничение, неправильный выбор упражнений и разрушительный образ жизни — все это способствует замедлению метаболизма.

Таким образом, умеренный дефицит калорий, сохраняющийся в течение длительного времени, является лучшим способом похудеть.

Потратьте несколько дней на подсчет калорий, которые вы уже потребляете, а затем постарайтесь уменьшить их на 250–500 калорий в день.

Идите в спортзал

-Чтобы сбросить скорость метаболизма, нам нужно посещать тренажерный зал, — говорит Эмили. — Только один бег, может привести к потере мышечной массы.

Мышцы — это метаболически активная ткань, поэтому они не только переносят ваш скелет в пространстве, но и сжигают калории для поддержания себя.

Употребляйте белок

Каждый прием пищи должен состоять из качественного источника белка.

Белок помогает восстанавливать и поддерживать мышечную ткань, что не только улучшает состав тела (то, как выглядит ваше тело), но и увеличивает скорость метаболизма.

Он также помогает дольше сохранять чувство сытости.

Старайтесь потреблять нежирные источники белка, такие как курица, индейка, яйца, рыба, греческий йогурт, тофу и бобы.

Ешьте не переработанные продукты

Старайтесь готовить сами, а не разогревайте пищу из пакета.

Включите разнообразные овощи, чтобы удовлетворить ваши потребности в витаминах и минералах, а также помочь процессу детоксикации и поддерживать здоровое пищеварение.

Овощи также предлагают большой объем, но при этом содержат мало калорий.

Контролируйте жиры

Здоровые жиры важны для хорошего здоровья. Подумайте об орехах, семечках, авокадо и оливковом масле.

— Но потребление жиров следует тщательно контролировать, так как каждый грамм жира содержит в два раза больше калорий, чем белок или углеводы, — рассказывает Эмили.

Не исключайте углеводы

— Как и жиров, углеводов не следует бояться, — говорит Эмили.

Наслаждайтесь здоровыми нерафинированными источниками углеводов, такими как макароны из цельнозерновой муки, коричневый рис, лебеда, сладкий картофель, фасоль, чечевица и другие цельнозерновые продукты.

Углеводы лучше всего есть после тренировки и в последний прием пищи, чтобы улучшить сон.

Найдите то, что вы любите

Люди, которые наиболее успешны в своих усилиях по снижению веса, это те, кто делает то, что им нравится делать.

— Они становятся зависимыми от эндорфинов, вызванных любыми упражнениями, которые им нравятся больше всего, и именно это заставляет их возвращаться снова и снова к занятиям, — рассказывает Эмили.

Это звучит очевидно, но если вы найдете то, что вам нравится, вы определенно сохраните мотивацию.

Соревнуйтесь только с собой

Забудьте о других, это путешествие о вас.

— Постоянное стремление побить свои личные рекорды — отличный способ продолжать мотивировать себя и, что не менее важно, доказать себе, что вы делаете успехи.

Делайте прогрессивные фото

— Попросите друга сфотографировать вас спереди, сбоку и сзади, когда вы начнете новый режим здорового питания и/или фитнеса, — говорит Эмили.

Каждую неделю в одно и то же время снова делайте все три снимка и сравнивайте с предыдущими.

Вы были бы просто поражены тем, насколько усилится мотивация, когда вы станете замечать разницу.

Волшебной палочки нет в природе

Никогда не полагайтесь на жиросжигающие таблетки.

— Если что-то пахнет слишком хорошо, чтобы быть правдой, обычно так оно и есть, — предупреждает Эмили.

Когда дело доходит до сжигателей жира, помните: не существует волшебной палочки.

Таблетки для сжигания жира не работают. Если бы такая таблетка была, то это был бы наркотик.

Кроме того, если бы они действительно работали, разве мы все не были бы стройными?

Помните зачем вам нужно похудеть

— Запишите свою мотивацию на листе бумаги и прикрепите его где-нибудь в своем доме, — рекомендует Эмили.

У каждого есть причина, по которой он хочет похудеть. Когда становится тяжело и вам хочется пропустить тренировку или съесть целый торт, вернитесь к этому листу бумаги и вспомните, почему вы начали это путешествие.

Продолжайте двигаться

Эмили рекомендует сделать движение частью вашей повседневной жизни.

Займитесь чем-нибудь приятным, например, прогуляйтесь с друзьями на свежем воздухе, отведите детей в парк, выйдите в сад, если вам нравится заниматься садоводством, или даже прогуляйтесь по дому, когда отвечаете на телефонный звонок.

Не скучайте

Похудение не должно быть скучным. Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваша диета была здоровой, но интересной, и чтобы посещение спортзала не стало нежелательной рутиной.