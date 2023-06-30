Стоит отметить, что в условиях войны риск заражения столбняком повысился, потому что любое огнестрельное ранение является потенциально опасным. И это не запугивание. Смертность от этой болезни высока и может достигать 70%.

Столбняк — тяжелая инфекционная болезнь. Ею может заразиться любой в самых привычных местах: работая на огороде, или ремонтируя двор.

Загрязнили землей небольшую ранку или порез, загнали щепку, наступили на гвоздь — и опасность подхватить столбняк становится реальной.

Столбняк проявляет себя сильными судорогами, во время которых даже ломаются кости. Человек не может глотать и дышать, испытывает сильные боли.

Что касается этой коварной болезни, то в первую очередь следует говорить о профилактике.

Вакцинация является самым действенным методом профилактики. Однако защита, которая формируется вакциной от столбняка, не сохраняется в течение всей жизни.

Обязательно надо ревакцинироваться для поддержания иммунитета.

Календарем прививок предусмотрена вакцинация и ревакцинация в детском возрасте (в 2, 4, 6, 18 месяцев и в 6 и 16 лет) и ревакцинация уже во взрослом возрасте.

Всем взрослым людям необходимо каждые 10 лет жизни делать ревакцинацию, чтобы поддерживать высокий уровень антител к этой опасной болезни.

Если так случилось, что вы раньше не были привиты, обратитесь к семейному врачу, чтобы получить три дозы вакцины АДС-М против столбняка и дифтерии с интервалом 4 недели между первой и второй дозой и 6 месяцев между второй и третьей дозами.