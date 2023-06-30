Варто зазначити, що в умовах війни ризик зараження правцем підвищився, бо будь-яке вогнепальне поранення є потенційно небезпечним. І це не залякування. Смертність від цієї хвороби висока і може сягати 70%.

Правець — тяжка інфекційна хвороба. Нею може заразитися будь-хто у самих звичних місцях: працюючи на городі, чи ремонтуючи обійстя.

Забруднили землею невелику ранку чи поріз, загнали щепку, наступили на цвях – і небезпека підхопити правець стає реальною.

Правець проявляє себе сильними судомами, під час яких навіть ламаються кістки. Людина не може ковтати і дихати, відчуває сильні болі.

Що стосується цієї підступної хвороби, то, у першу чергу, слід говорити про профілактику.

Вакцинація є найдієвішим методом профілактики. Проте захист, який формується вакциною від правця, не зберігається протягом усього життя.

Обов’язкого треба ревакцинуватися для підтримання імунітету.

Календарем щеплень передбачена вакцинація та ревакцинація у дитячому віці (у 2, 4, 6, 18 місяців та в 6 і 16 років) та ревакцинація вже у дорослому віці.

Усім дорослим людям необхідно кожні 10 років життя робити ревакцинацію, щоб підтримувати високий рівень антитіл до цієї небезпечної хвороби.

Якщо так сталося, що ви раніше не були щеплені, зверніться до сімейного лікаря, щоб отримати три дози вакцини АДП-М проти правця та дифтерії з інтервалом 4 тижні між першою й другою дозою та 6 місяців між другою та третьою дозами.