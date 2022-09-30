Британский эксперт в области лечения и профилактики ревматоидного артрита Клэр Моррисон рассказала, какие фрукты могут стать хорошим подспорьем в предупреждении тяжелой патологии костей и суставов.

— Диетический калий помогает сбалансировать избыток натрия из соли, уменьшая задержку жидкости и способствуя правильному использованию кальция в костях и суставах, — уверяет профессионал.

По ее словам, это было подтверждено специальным исследованием, в котором была установлена ​​связь между низким уровнем калия и ревматоидным артритом.

В ходе научной работы было доказано, что группа добровольцев с ревматоидным артритом испытывала меньше боли после приема добавки калия в течение 28 дней по сравнению с теми, кто этого не делал.

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Так, 43,75% пациентов соответствовали критериям снижения интенсивности боли на 33% по сравнению с 6,25% в группе плацебо.

По словам Моррисон, целесообразно добавить в свой рацион четыре фрукта, которые помогут повысить уровень калия. Речь идет о бананах, дынях, апельсинах и абрикосах.

Отмечается, что в 100 г:

бананов содержится 358 мг калия:

дыни — 267 мг;

апельсинов — 181 мг;

абрикос — 259 мг.

Однако сушеный абрикос бьет в этом смысле все рекорды: в 100 г содержит 1 162 мг ценного микроэлемента.

Отмечается, что только в одной Великобритании почти 9 млн человек страдают от остеоартрита, что делает его наиболее распространенной формой заболевания. В основном болезнь поражает суставы рук, колени, позвоночник и бедра.

Источник: Express