Британський експерт в області лікування і профілактики ревматоїдного артриту Клер Моррісон розповіла, які фрукти можуть стати гарною підмогою в попередженні важкої патології кісток та суглобів.

– Дієтичний калій допомагає збалансувати надлишок натрію з солі, зменшуючи затримку рідини і сприяючи правильному використанню кальцію в кістках і суглобах, – запевняє професіонал.

За її словами, це було підтверджено спеціальним дослідженням, в якому було встановлено зв’язок між низьким рівнем калію і ревматоїдним артритом.

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В ході наукової роботи було доведено, що група добровольців з ревматоїдним артритом відчувала менше болю після прийому добавки калію протягом 28 днів в порівнянні з тими, хто цього не робив.

Так, 43,75% пацієнтів відповідали критеріям зниження інтенсивності болю на 33% порівняно з 6,25% у групі плацебо.

За словами Моррісон, доцільно додати в свій раціон чотири фрукта, які допоможуть підвищити рівень калію. Йдеться про банани, дині, апельсини і абрикоси.

Відзначається, що в 100 г:

бананів міститься 358 мг калію;

дині – 267 мг;

апельсин ів – 181 мг;

– 181 мг; абрикос ів – 259 мг.

Однак сушений абрикос б’є в цьому сенсі всі рекорди: в 100 г містить 1 162 мг цінного мікроелемента.

Відзначається, що тільки в одній Великій Британії майже 9 млн людей страждають на остеоартрит, що робить його найбільш поширеною формою захворювання. В основному хвороба вражає суглоби рук, коліна, хребет і стегна.

Джерело: Express