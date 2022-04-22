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Как успокоиться – эффективные упражнения

22 апреля 2022, 18:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Надежда Жарикова врач-терапевт
Как успокоиться – эффективные упражнения
Источник: Dreamstime

Тело человека – очень умная саморегулирующаяся система, которая способна поддерживать более или менее стабильное состояние под натиском внешних раздражителей. Однако в условиях продолжительного стресса порой нужна помощь.

Как помочь себе и успокоиться, рассказала врач-терапевт Надежда Жарикова.

– Когда мы чувствуем угрозу, нервная система реагирует выбросом гормонов, которые готовят тело к чрезвычайным мерам. Так существует эустресс, “хороший” стресс, который мобилизует наш организм и помогает выжить в опасной ситуации, и дистресс, “плохой” и длительный стресс, который истощает организм и срывает механизмы адаптации, — рассказывает Надежда Жарикова.

Упражнения, которые помогут во время дистресса:

  • Тайный таппинг – нажимать большим пальцем на последние фаланги других пальцев на левой и правой руках;
  • Бабочка – скрестить ладони, зацепившись большими пальцами, как бабочка. Приложите ладони к груди и ритмично постучите по ключицам;
  • Противотревожное дыхание – найти квадратный предмет, вести глазами линию от одного угла к другому, на каждый участок чередовать вдох и выдох;
  • Безопасное место – закрыть глаза и представить безопасное место во всех деталях вместе со всеми звуками, запахами.
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Если не выходит справиться самому, следует обратиться к специалисту.

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