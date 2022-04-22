Как успокоиться – эффективные упражнения

Тело человека – очень умная саморегулирующаяся система, которая способна поддерживать более или менее стабильное состояние под натиском внешних раздражителей. Однако в условиях продолжительного стресса порой нужна помощь.

Как помочь себе и успокоиться, рассказала врач-терапевт Надежда Жарикова.

– Когда мы чувствуем угрозу, нервная система реагирует выбросом гормонов, которые готовят тело к чрезвычайным мерам. Так существует эустресс, “хороший” стресс, который мобилизует наш организм и помогает выжить в опасной ситуации, и дистресс, “плохой” и длительный стресс, который истощает организм и срывает механизмы адаптации, — рассказывает Надежда Жарикова.

Упражнения, которые помогут во время дистресса:

Тайный таппинг – нажимать большим пальцем на последние фаланги других пальцев на левой и правой руках;

– нажимать большим пальцем на последние фаланги других пальцев на левой и правой руках; Бабочка – скрестить ладони, зацепившись большими пальцами, как бабочка. Приложите ладони к груди и ритмично постучите по ключицам;

– скрестить ладони, зацепившись большими пальцами, как бабочка. Приложите ладони к груди и ритмично постучите по ключицам; Противотревожное дыхание – найти квадратный предмет, вести глазами линию от одного угла к другому, на каждый участок чередовать вдох и выдох;

– найти квадратный предмет, вести глазами линию от одного угла к другому, на каждый участок чередовать вдох и выдох; Безопасное место – закрыть глаза и представить безопасное место во всех деталях вместе со всеми звуками, запахами.

Если не выходит справиться самому, следует обратиться к специалисту.