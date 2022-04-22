Як заспокоїтися – ефективні вправи

Тіло людини – дуже розумна саморегулювальна система, яка здатна підтримувати більш-менш стабільний стан під натиском зовнішніх подразників. Проте в умовах тривалого стресу часом потрібна допомога.

Як собі допомогти та заспокоїтися, розповіла лікар-терапевт Надія Жарікова.

– Коли ми відчуваємо загрозу, нервова система реагує викидом гормонів, які готують тіло до надзвичайних заходів. Так існує еустрес, “хороший” стрес, який мобілізує наш організм та допомагає вижити в небезпечній ситуації, та дистрес, “поганий” та тривалий стрес, який виснажує організм і зриває механізми адаптації, – розповідає Надія Жарікова.

Вправи, які допоможуть під час дистресу:

Таємний таппінг – натискати великим пальцем на останні фаланги інших пальців на лівій та правій руках;

– натискати великим пальцем на останні фаланги інших пальців на лівій та правій руках; Метелик – схрестити долоні, зачепившись великими пальцями, як метелик. Прикладіть долоні до грудей та ритмічно постукуйте по ключицях;

– схрестити долоні, зачепившись великими пальцями, як метелик. Прикладіть долоні до грудей та ритмічно постукуйте по ключицях; Протитривожне дихання – знайти квадратний предмет, вести очима лінію від одного кута до іншого, на кожну ділянку чергувати вдих та видих;

– знайти квадратний предмет, вести очима лінію від одного кута до іншого, на кожну ділянку чергувати вдих та видих; Безпечне місце – заплющити очі та спробувати уявити безпечне місце у всіх деталях, разом з усіма звуками, запахами.

Якщо не виходить впоратися самому, варто звернутися до спеціаліста.