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Як заспокоїтися – ефективні вправи

22 Квітня 2022, 18:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Надія Жарікова лікар-терапевт
Як заспокоїтися – ефективні вправи
Джерело: Dreamstime

Тіло людини – дуже розумна саморегулювальна система, яка здатна підтримувати більш-менш стабільний стан під натиском зовнішніх подразників. Проте в умовах тривалого стресу часом потрібна допомога.

Як собі допомогти та заспокоїтися, розповіла лікар-терапевт Надія Жарікова.

– Коли ми відчуваємо загрозу, нервова система реагує викидом гормонів, які готують тіло до надзвичайних заходів. Так існує еустрес, “хороший” стрес, який мобілізує наш організм та допомагає вижити в небезпечній ситуації, та дистрес, “поганий” та тривалий стрес, який виснажує організм і зриває механізми адаптації, – розповідає Надія Жарікова.

Вправи, які допоможуть під час дистресу:

  • Таємний таппінг – натискати великим пальцем на останні фаланги інших пальців на лівій та правій руках;
  • Метелик – схрестити долоні, зачепившись великими пальцями, як метелик. Прикладіть долоні до грудей та ритмічно постукуйте по ключицях;
  • Протитривожне дихання – знайти квадратний предмет, вести очима лінію від одного кута до іншого, на кожну ділянку чергувати вдих та видих;
  • Безпечне місце – заплющити очі та спробувати уявити безпечне місце у всіх деталях, разом з усіма звуками, запахами.
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Якщо не виходить впоратися самому, варто звернутися до спеціаліста.

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Війна в Україні, Поради, поради лікаря
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