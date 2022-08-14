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Как сбить высокую температуру без лекарств: пять способов

14 августа 2022, 15:38
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
Как сбить высокую температуру без лекарств: пять способов
Источник: Depositphotos

Из-за войны у многих украинцев нет возможности посетить врача или купить необходимые препараты. Минздрав советует, что делать, если поднялась температура, а жаропонижающих лекарств нет

  1. Уменьшите количество одежды. Забудьте о теплых одеялах и шерстяных шарфах. Наоборот, снимите как можно больше одежды, чтобы излишнее тепло выходило из тела. Если у вас холодные руки и ноги, то их надо согреть с помощью массажа, носков или сухим теплом.
  2. Температура в комнате должна быть влажной и прохладной. Если чувствуете себя комфортно, то можно открыть дверь на проветривание.
  3. Пейте много воды. Именно воды, а не сладкие напитки. Не стоит разводить варенье в воде, так как оно содержит много сахара.
  4. Обтирание и компресс можно делать только водой комнатной температуры. Не нужно растирать больного с помощью уксуса, водки. Обтирание следует делать каждые полчаса полотенцем, смоченным водой комнатной температуры. А компресс можно делать из прохладной воды. Лучшие места – затылок и под мышками. Чтобы усилить жаропонижающее действие, можно чередовать компресс с обтиранием.
  5. Принять душ комнатной температуры.

Важно знать

Если чувствуйте сильную слабость, боль и ощущение, что сейчас потеряете сознание – то немедленно вызывайте скорую.

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Начинать збивать температуру детям следует при 38 градусах, взрослым – при 38,5.

Если температура падает на 1-1,5 градуса – это хороший результат. Сразу до 36,6 она и не упадет.

При первой же возможности приобретите жаропонижающие препараты и действуйте в соответствии с инструкцией.

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Источник
Минздрав
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