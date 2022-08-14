Через війну у багатьох українців нема можливості відвідати лікаря або купити необхідні препарати. МОЗ радить, що робити, якщо піднялась температура, а жарознижуючих ліків немає

Зменшить кількість одягу. Забутьте про теплі ковдри та шерстяні шарфи. Навпаки, зніміть якомога більше одягу, щоб зайве тепло виходило з тіла. Якщо у вас холодні руки і\або ноги, то їх треба зігріти за допомогою масажу, шкарпеток або сухим теплом. Температура в кімнаті повинна бути вологою да прохолодною. Якщо почуваєтесь комфортно, то можна відкрити двері на провітрювання. Пийте багато води. Саме води, а не солодкі напої. Не варто розводити варення у воді, так як воно містить багато цукру. Обтирання та компрес можна робити тільки водою кімнатної температури. Не треба робити розтирання за допомогою оцту, горілки. Обтирання варто робити щопівгодини рушником, змоченим водою кімнатної температури. А компрес можна робити з прохолодної води. Найкращі місця – потилиця і під пахвами. Щоб підсилити жарознижуючу дію можна чередувати компрес з обтиранням. Прийняти душ кімнатної температури.

Важливо знати

Якщо відчувайте сильну слабкість, біль та є відчуття, що зараз втратите свідомість – то негайно викликайте швидку.

Зараз дивляться

Починати збивати температуру дітям варто при 38 градусах, дорослим – при 38,5.

Якщо температура падає на 1-1,5 градуси – це вже хороший результат. Одразу до 36,6 вона і не впаде.

За першої ж можливості придбайте жарознижуючі препарати і дійте відповідно до інструкції.