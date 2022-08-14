Через війну у багатьох українців нема можливості відвідати лікаря або купити необхідні препарати. МОЗ радить, що робити, якщо піднялась температура, а жарознижуючих ліків немає
- Зменшить кількість одягу. Забутьте про теплі ковдри та шерстяні шарфи. Навпаки, зніміть якомога більше одягу, щоб зайве тепло виходило з тіла. Якщо у вас холодні руки і\або ноги, то їх треба зігріти за допомогою масажу, шкарпеток або сухим теплом.
- Температура в кімнаті повинна бути вологою да прохолодною. Якщо почуваєтесь комфортно, то можна відкрити двері на провітрювання.
- Пийте багато води. Саме води, а не солодкі напої. Не варто розводити варення у воді, так як воно містить багато цукру.
- Обтирання та компрес можна робити тільки водою кімнатної температури. Не треба робити розтирання за допомогою оцту, горілки. Обтирання варто робити щопівгодини рушником, змоченим водою кімнатної температури. А компрес можна робити з прохолодної води. Найкращі місця – потилиця і під пахвами. Щоб підсилити жарознижуючу дію можна чередувати компрес з обтиранням.
- Прийняти душ кімнатної температури.
Важливо знати
Якщо відчувайте сильну слабкість, біль та є відчуття, що зараз втратите свідомість – то негайно викликайте швидку.
Зараз дивляться
Починати збивати температуру дітям варто при 38 градусах, дорослим – при 38,5.
Якщо температура падає на 1-1,5 градуси – це вже хороший результат. Одразу до 36,6 вона і не впаде.
За першої ж можливості придбайте жарознижуючі препарати і дійте відповідно до інструкції.