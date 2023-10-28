Врачи предостерегают, слишком большое количество включенных в рацион тыквенных семечек может привести к опасным последствиям при хроническом панкреатите.
Болезнь может обостриться. Иногда бывает нужна срочная медицинская помощь. Все из-за того, что тыквенные семечки обладают сильным желчегонным действием.
При употреблении больше горсти продукта повышается риск проблем с работой поджелудочной железы. Могут возникать болезненные спазмы желчного пузыря. В некоторых случаях без хирургического вмешательства не обойтись.
Но эти риски не умаляют пользу семян.
Ее изучали многие ученые, результаты последнего исследования напечатаны в журнале The Health Site.
Все диетологи отмечают, тыквенные семечки — бесспорно, здоровая пища.
Они содержат большое количество магния, который незаменим для сердца и является естественным легким слабительным.
Пожилым людям стоит ежедневно есть хоть небольшую порцию тыквенных семечек, так как они на 50% состоят из полезных жиров.
Тыквенные семечки содержат также фитостерины, которые препятствуют усвоению холестерина в пищеварительном тракте, уменьшая его количество в крови.
А большое количество аминокислоты триптофана способствует укреплению нервной системы, нормализации сна и снижению тревоги.
Его рекомендуют также регулярно включать в рацион, чтобы предотвратить образование камней в почках.
Масло семян тыквы используется при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что делает его идеальным продуктом для мужского здоровья.
Эффекты этого натурального продукта можно сравнить с действиями индометацина, противовоспалительного препарата, который часто назначают людям, страдающим артритом.
В отличие от медикаментозного лечения, масло не вызывает побочных эффектов.
Как видите, польза огромная, вред тоже может быть огромным, если забыть о предостережениях врачей.
Источник: Actualno