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Какие болезни могут обострить тыквенные семечки — предостережение врача

28 октября 2023, 16:06
Валентина Андрейко журналіст
насіння гарбуза
Источник: Pixabay

Врачи предостерегают, слишком большое количество включенных в рацион тыквенных семечек может привести к опасным последствиям при хроническом панкреатите.

Болезнь может обостриться. Иногда бывает нужна срочная медицинская помощь. Все из-за того, что тыквенные семечки обладают сильным желчегонным действием.

При употреблении больше горсти продукта повышается риск проблем с работой поджелудочной железы. Могут возникать болезненные спазмы желчного пузыря. В некоторых случаях без хирургического вмешательства не обойтись.

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Но эти риски не умаляют пользу семян.

Ее изучали многие ученые, результаты последнего исследования напечатаны в журнале The Health Site.

Все диетологи отмечают, тыквенные семечки — бесспорно, здоровая пища.

Они содержат большое количество магния, который незаменим для сердца и является естественным легким слабительным.

Пожилым людям стоит ежедневно есть хоть небольшую порцию тыквенных семечек, так как они на 50% состоят из полезных жиров.

Тыквенные семечки содержат также фитостерины, которые препятствуют усвоению холестерина в пищеварительном тракте, уменьшая его количество в крови.

А большое количество аминокислоты триптофана способствует укреплению нервной системы, нормализации сна и снижению тревоги.

Его рекомендуют также регулярно включать в рацион, чтобы предотвратить образование камней в почках.

Масло семян тыквы используется при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что делает его идеальным продуктом для мужского здоровья.

Эффекты этого натурального продукта можно сравнить с действиями индометацина, противовоспалительного препарата, который часто назначают людям, страдающим артритом.

В отличие от медикаментозного лечения, масло не вызывает побочных эффектов.

Как видите, польза огромная, вред тоже может быть огромным, если забыть о предостережениях врачей.

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Источник: Actualno

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