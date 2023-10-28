Лікарі застерігають, занадто велика кількість включеного до раціону гарбузового насіння може призвести до небезпечних наслідків при хронічному панкреатиті.

Хвороба може загостритися. Іноді буває потрібна термінова медична допомога.

Усе через те, що гарбузове насіння має сильну жовчогінну дію. При вживанні більше жмені продукту підвищується ризик проблем з роботою підшлункової залози.

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Можуть виникати хворобливі спазми жовчного міхура. У деяких випадках без хірургічного втручання не обійтися.

Але ці ризики не применшують користь насіння.

ЇЇ вивчало багато вчених, результати останнього дослідження надруковані в журналі The Health Site.

Усі дієтологи зазначають, гарбузове насіння – безперечно, здорова їжа. Насіння гарбуза покращує здоров’я кісток, знижує рівень холестерину.

Воно містять велику кількість магнію, незамінного для серця, який, до того ж, є ще й природним легким проносним.

Людям похилого віку варто щодня їсти хоч невелику порцію гарбузового насіння, бо воно на 50% складається з корисних жирів.

Гарбузове насіння містить також фітостерини, які перешкоджають засвоєнню холестерину в травному тракті, зменшуючи його кількість у крові.

А велика кількість амінокислоти триптофану сприяє зміцненню нервової системи, нормалізації сну і зниженню тривоги.

Його рекомендують також регулярно включати в раціон, щоб запобігти утворенню каменів у нирках.

Олія насіння гарбуза використовується при лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози, що робить її ідеальним продуктом для чоловічого здоров’я.

Дію олії з насіння гарбуза можна порівняти з діями індометацину, протизапального препарату, який часто призначають людям, що страждають на артрит.

На відміну від медикаментозного лікування, олія не викликає побічних ефектів.

Як бачите, користь величезна, шкода теж може бути величезною, якщо забути про перестороги лікарів.

Джерело: Actualno