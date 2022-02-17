Автомобильная аптечка должна быть в доступном и видном месте. Необходимо обновлять срок годности лекарственных средств, а если покупаете укомплектованную — ознакомьтесь с ее составом.

Врач-терапевт Надежда Жарикова рассказала, какие лекарственные препараты и средства должны быть в автомобильной аптечке.

— Часто в ней есть старые ненужные вещи типа зеленки, йода, различных типов дезинфицирующих растворов, валидола, анальгина, нашатырного спирта или нецелесообразных лекарств, а главного – нет, — отметила она.

Поэтому можно смело убрать недоказуемое, даже опасное, и укомплектовать ее под свои нужды. Ведь автомобильная аптечка в первую очередь – для ваших нужд, а уже потом – вспомогательное средство для других во время несчастных событий.

По словам врача, самая частая причина смерти во время ДТП — кровотечение. Поэтому важно иметь материалы, которыми можно остановить сильное кровотечение и спасти человеку жизнь:

бинты разных размеров по 4-6 шт. (10х5, 7х14);

марлевые салфетки по несколько шт. (5х5, 10х10);

стерильные салфетки – несколько шт.;

косынки 3-4 шт. (100х100х150 см);

эластичные бинты – несколько шт. среднего размера;

лейкопластырь в любом формате разных размеров, а также желательно иметь тканевый в рулоне;

ножницы.

Часто в стандартных аптечках есть жгуты. Специалист не советует ими пользоваться тем, кто не обладает специальной подготовкой (тренинги, курсы, медицинское образование) и в условиях, когда к медицинскому учреждению можно доехать за 2-3 часа. Жгуты — травматические.

— Люди считают, что еще со школы помнят, как их накладывать, но, как показывает практика, очень много ошибок и потом осложнений после их применения (онемение, нарушение чувствительности в конечности, которое может уже не восстановиться). Поэтому в таких случаях безопаснее — накладывать из мягких подручных средств сжимающую повязку, — подчеркнула Жарикова.

Также, помогая с кровотечением, не забывайте о защите от биологической жидкости – перчатки. Имейте в запасе 3-4 пары нитриловых или латексных перчаток.

Средства для обеззараживания:

спиртсодержащий антисептик для обработки рук с не поврежденной травмами или воспалением кожей. Можно иметь как альтернативу спиртовые салфетки;

хлоргексидин или другие не спиртосодержащие антисептики;

бутылочка воды негазированной и кусок хозяйственного мыла.

Препараты:

От боли или температуры:

взрослым: Парацетамол 1 000 мг или Ибупрофен 400 мг;

детям: Парацетамол 15 мг/кг или Ибупрофен 10 мг/кг.

В случае обезвоживания (диарея, рвота, инфекция) – солевые растворы в виде сухого порошка. Цель — растворить смесь согласно инструкции и, употребляя мелкими глотками, восстанавливать водный баланс организма.

При начальных признаках отравления – сорбенты. Пить согласно инструкции. На случай аллергической реакции (тяжелые случаи) в аптечке должен быть карманный адреналин (Эпипен). Они различаются по концентрации соответственно возрасту (детский 0,15 мг/доза, взрослый 0,3 мг/доза), поэтому учитывайте это.

Для того, чтобы снизить высокое давление (выше 140/90 мм. рт. ст.) для людей старше 40 лет – Каптоприл 12,5 мг или 25 мг, 1 таблетка под язык рассасывая.

В случае острой боли за грудиной, внезапно развившейся у человека в возрасте 40+, сжимающего характера и отдающей в левую руку/лопатку/ключицу/челюсть – ацетилсалициловая кислота (Аспирин) в дозе 150-320 мг, под язык 1 таблетку.

Помните, если вы не имеете медицинского образования, то вы не имеете юридических полномочий предоставлять лекарственные средства пострадавшему. Если же знаете, для чего этот препарат и проконсультировались с врачом о его безопасности, то вам принимать можно. А для пострадавших: если человек попросит, можете ему предоставить, при этом препарат и дозировку выбирает непосредственно сам человек.

Никаких шприцев, ампул в аптечке не должно быть. Часто их неправильно хранят, и применять их для людей без медицинской помощи нельзя.

Дополнительно:

термоодеяло;

скотч;

клапан для сердечно-легочной реанимации;

леденцы немедицинские (карамельки);

защитные маски/респираторы;

маркер/ручка;

тонометр (аппарат для измерения давления, особенно тем, у кого оно повышено);

светоотражающий жилет;

фонарик (желательно налобный);

охлаждающий пакет;

гибкие шины;

гелевые салфетки на случай ожогов;

полиэтиленовый пакет.

Врач также советует пройти водителям тренинг по первой помощи, чтобы знать, как этими средствами правильно пользоваться.