Автомобільна аптечка має бути у доступному і видному місці. Необхідно оновлювати термін придатності лікарських засобів, а якщо купуєте укомплектовану – ознайомтеся з її складом.

Лікарка-терапевт Надія Жарікова розповіла, які лікарські препарати та засоби мають бути в автомобільній аптечці.

– Часто в ній є старі непотрібні речі типу зеленки, йоду, різних типів дезінфікуючих розчинів, валідолу, анальгіну, нашатирного спирту чи недоцільних ліків, а головного – немає, – зазначила вона.

Тому можна сміливо прибрати недоказове, навіть небезпечне, та укомплектувати її під свої потреби. Адже автомобільна аптечка насамперед – для ваших потреб, а вже потім – допоміжний засіб для інших під час нещасних подій.

За словами лікаря, найчастіша причина смерті під час ДТП – кровотеча. Тож важливо мати матеріали, якими можна зупинити сильну кровотечу й врятувати людині життя:

бинти різних розмірів по 4-6 шт. (10х5, 7х14);

марлеві серветки по декілька шт. (5х5, 10х10);

стерильні серветки – декілька шт.;

косинки 3-4 шт. (100х100х150 см);

еластичні бинти – кілька шт. середнього розміру;

лейкопластир у будь-якому форматі різних розмірів, а також бажано мати тканинний у рулоні;

ножиці.

Часто в стандартних аптечках є джгути. Спеціаліст не радить ними користуватися тим, хто не володіє спеціальною підготовкою (тренінги, курси, медична освіта) та в умовах, коли до медичного закладу можна доїхати за 2-3 год. Джгути – травматичні.

– Люди вважають, що ще зі школи пам’ятають, як їх накладати, але, як показує практика, – дуже багато помилок і потім ускладнень після їх застосування (оніміння, порушення чутливості в кінцівці, яке може вже не відновитися). Тож у таких випадках безпечніше – накладати з м’яких підручних засобів стискаючу пов’язку, – наголосила Жарікова.

Також, допомагаючи з кровотечею, не забувайте про захист від біологічної рідини – рукавички. Майте про всяк випадок 3-4 пари нітрилових чи латексних рукавичок.

Засоби для знезараження:

спиртовмісний антисептик для обробки рук з не пошкодженою травмами чи запаленням шкірою. Можна мати як альтернативу спиртові серветки;

хлоргексидин чи інші не спиртовмісні антисептики;

пляшечка води негазованої та шматок господарського мила.

Препарати:

Від болю чи температури:

дорослим: Парацетамол 1 000 мг чи Ібупрофен 400 мг;

дітям: Парацетамол 15 мг/кг чи Ібупрофен 10 мг/кг.

У разі зневоднення (діарея, блювання, інфекція) – сольові розчини у вигляді сухого порошку. Мета – розчинити суміш відповідно до інструкції та вживати дрібними ковтками, щоб відновити водний баланс організму.

У разі початкових ознак отруєння – сорбенти. Пити згідно з інструкцією. На випадок алергічної реакції (тяжкі випадки) в аптечці має бути кишеньковий адреналін (Епіпен). Вони різняться за концентрацією відповідно до віку (дитячий 0,15 мг/доза, дорослий 0,3 мг/доза), тож враховуйте це.

Для того, щоб знизити високий тиск (вище 140/90 мм. рт. ст) для людей старше 40 років – Каптоприл 12,5 мг чи 25 мг, 1 таблетка під язик розсмоктуючи.

У разі гострого болю за грудиною, що раптово розвинувся у людини віком 40+, який має стискаючий характер і віддає у ліву руку/лопатку/ключицю/щелепу – ацетилсаліцилова кислота (Аспірин) у дозі 150-320 мг, під язик 1 таблетку.

Пам’ятайте: якщо ви не маєте медичної освіти, то ви не маєте юридичних повноважень надавати лікарські засоби постраждалому. Якщо ж знаєте, для чого цей препарат і проконсультувалися з лікарем про його безпечність, то самим приймати можна. А для постраждалих: якщо людина попросить, можете їй надати, однак вибір препарату і дозування обирає безпосередньо сама людина.

І жодних шприців, ампул в аптечці не має бути. Часто їх неправильно зберігають, і застосовувати їх для людей без медичної допомоги не можна.

Додатково:

термоковдра;

скотч;

клапан для серцево-легеневої реанімації;

льодяники немедичні (карамельки);

захисні маски/респіратори;

маркер/ручка;

тонометр (апарат для вимірювання тиску, особливо тим, у кого він підвищений);

світловідбиваючий жилет;

ліхтарик (бажано налобний);

охолоджувальний пакет;

гнучкі шини;

гелеві серветки на випадок опіків;

поліетиленовий пакет.

Лікар також радить пройти водіям тренінг з першої допомоги, щоб знати, як цими засобами правильно користуватися.