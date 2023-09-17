Авторитетный эксперт по здоровому питанию Сунни Патель в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал лучшие продукты на завтрак, которые мягко и эффективно снизят высокое кровяное давление.

— Планируя завтрак, рассмотрите продукты с низким содержанием натрия, богатые калием, которые способствуют общему здоровью сердечно-сосудистой системы, — рекомендует врач.

Каша с фруктами. Овсянка, считающаяся основным продуктом завтрака, предлагает больше, чем просто вкусное начало дня.

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Овес богат растворимой клетчаткой, которая удаляет избыток холестерина из кровотока и снижает сопротивление кровеносных сосудов, что позволяет контролировать кровяное давление.

Врач рекомендовал добавлять в утреннюю овсянку нарезанные бананы или ягоды, чтобы получить заряд калия.

Кроме того, ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить кровеносные сосуды от повреждений и воспалений, способствуя лучшему контролю артериального давления.

Греческий или соевый йогурт, может увеличить потребление белка и снизить уровень натрия, который содержится в соли, считается одной из основных причин высокого кровяного давления.

По словам врача, содержание белка в йогурте может помочь контролировать чувство сытости и вес, что важно в контроле артериального давления.

Сунни также рекомендует сочетать йогурт с фруктами, чтобы правильно увлажнять организм, поскольку это также может поддерживать здоровый уровень артериального давления.

Цельнозерновые хлопья. Как и овес, цельнозерновые крупы также содержат клетчатку, которая медленно и устойчиво влияет на уровень сахара в крови, помогая поддерживать стабильное кровяное давление.

По словам диетолога, следует выбирать цельнозерновые крупы с минимальным добавлением сахара и натрия и искать варианты, содержащие не менее трех граммов клетчатки на порцию.

Яйца. Как и йогурт, яйца содержат много белка и дают прекрасную возможность добавить больше клетчатки в свой рацион, поскольку вы можете сочетать их со шпинатом, помидорами или перцем.

Цельнозерновой тост с авокадо. Авокадо богато калием, снижающим кровяное давление, а также полезными жирами, которые могут помочь улучшить уровень холестерина и уменьшить воспаление в кровеносных сосудах, способствуя снижению кровяного давления.

Цельнозерновой тост с ореховым маслом. Если вы предпочитаете тост, но не особенно любите авокадо, попробуйте ореховое масло. Эта комбинация может обеспечить ваш день клетчаткой, полезными жирами и белками, объяснил Сунни.

Кроме того, важно держаться подальше от обработанных пищевых продуктов быстрого приготовления, содержащих в избытке соль и сахар, заключил врач.

Источник: Express