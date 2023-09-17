Авторитетний експерт зі здорового харчування Сунні Патель у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав найкращі продукти на сніданок, які м’яко й ефективно знизять високий кров’яний тиск.

– Плануючи сніданок, розгляньте продукти з низьким вмістом натрію, багаті калієм, які сприяють загальному здоров’ю серцево-судинної системи, – рекомендує лікар.

Каша з фруктами. Вівсянка, що вважається основним продуктом сніданку, пропонує більше, ніж просто смачний початок дня.

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Овес багатий розчинною клітковиною, яка видаляє надлишок холестерину з кровотоку і знижує опір кровоносних судин, що дає змогу контролювати кров’яний тиск.

Лікар рекомендував додавати в ранкову вівсянку нарізані банани або ягоди, щоб отримати заряд калію.

Крім того, ягоди багаті антиоксидантами, які допомагають захистити кровоносні судини від ушкоджень і запалень, сприяючи кращому контролю артеріального тиску.

Грецький або соєвий йогурт, може збільшити споживання білка і знизити рівень натрію, який міститься в солі, вважається однією з основних причин високого кров’яного тиску.

За словами лікаря, вміст білка в йогурті може допомогти контролювати відчуття ситості та вагу, що важливо в контролі артеріального тиску.

Сунні також рекомендує поєднувати йогурт із фруктами, щоб правильно зволожувати організм, оскільки це також може підтримувати здоровий рівень артеріального тиску.

Цільнозернові пластівці. Як і овес, цільнозернові крупи також містять клітковину, яка повільно і стійко впливає на рівень цукру в крові, допомагаючи підтримувати стабільний кров’яний тиск.

За словами дієтолога, слід обирати цільнозернові крупи з мінімальним додаванням цукру і натрію та шукати варіанти, що містять не менше трьох грамів клітковини на порцію.

Яйця. Як і йогурт, яйця містять багато білка і дають чудову можливість додати більше клітковини у свій раціон, оскільки ви можете поєднувати їх зі шпинатом, помідорами або перцем.

Цільнозерновий тост з авокадо. Авокадо багате на калій, що знижує кров’яний тиск, а також на корисні жири, які можуть допомогти поліпшити рівень холестерину і зменшити запалення в кровоносних судинах, що сприяє зниженню кров’яного тиску.

Цільнозерновий тост із горіховим маслом. Якщо ви віддаєте перевагу тосту, але не особливо любите авокадо, спробуйте горіхове масло. Ця комбінація може забезпечити ваш день клітковиною, корисними жирами і білками, пояснив Сунні.

Крім того, важливо триматися подалі від оброблених харчових продуктів швидкого приготування, що містять у надлишку сіль і цукор, підсумував лікар.

Джерело: Express