Команда вчених Університету Торонто під час дослідження з’ясувала, що щоденне вживання помірної кількості фруктового соку може допомогти знизити кров’яний тиск, а разом із ним ризик серцевого нападу та інсульту.

Канадські вчені проаналізували дані 93 попередніх досліджень, у яких розглядалися 12 різних солодких продуктів, щоб зрозуміти, як вибір дієти впливає на кров’яний тиск.

Дослідники виявили, що невеликої склянки фруктового соку достатньо, щоб ефект було видно в довгостроковій перспективі.

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Вони підрахували, що захисний ефект чистого соку на кров’яний тиск, імовірно, обумовлений поживними речовинами і біосполуками, які містяться у фруктах.

Але, згідно з дослідженням, вживання цільних фруктів, які також містять клітковину, приносить ще більшу користь.

– Наше дослідження показує користь для артеріального тиску від помірного споживання 100-відсоткового фруктового соку, що містить лише натуральні цукри, – зазначив провідний автор, професор Джон Сівенпайпер.

За словами вченого, наявні дані переконливо свідчать про те, що фрукти та 100-відсотковий фруктовий сік у низьких дозах призводять до значного зниження артеріального тиску.