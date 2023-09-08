Команда ученых Университета Торонто в ходе исследования выяснила, что ежедневное употребление умеренного количества фруктового сока может помочь снизить кровяное давление, а вместе с ним риск сердечного приступа и инсульта.

Канадские ученые проанализировали данные 93 предыдущих исследований, в которых рассматривались 12 различных сладких продуктов, чтобы понять, как выбор диеты влияет на кровяное давление.

Исследователи обнаружили, что небольшого стакана фруктового сока достаточно, чтобы эффект был виден в долгосрочной перспективе.

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Они подсчитали, что защитный эффект чистого сока на кровяное давление, вероятно, обусловлен питательными веществами и биосоединениями, которые содержатся во фруктах.

Но, согласно исследованию, употребление цельных фруктов, которые также содержат клетчатку, приносит еще большую пользу.

— Наше исследование показывает пользу для артериального давления от умеренного потребления 100-процентного фруктового сока, который содержит только натуральные сахара, — отметил ведущий автор, профессор Джон Сивенпайпер.

По словам ученого, имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что фрукты и 100-процентный фруктовый сок в низких дозах приводят к значительному снижению артериального давления.