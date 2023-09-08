Команда ученых Университета Торонто в ходе исследования выяснила, что ежедневное употребление умеренного количества фруктового сока может помочь снизить кровяное давление, а вместе с ним риск сердечного приступа и инсульта.
Канадские ученые проанализировали данные 93 предыдущих исследований, в которых рассматривались 12 различных сладких продуктов, чтобы понять, как выбор диеты влияет на кровяное давление.
Исследователи обнаружили, что небольшого стакана фруктового сока достаточно, чтобы эффект был виден в долгосрочной перспективе.
Они подсчитали, что защитный эффект чистого сока на кровяное давление, вероятно, обусловлен питательными веществами и биосоединениями, которые содержатся во фруктах.
Но, согласно исследованию, употребление цельных фруктов, которые также содержат клетчатку, приносит еще большую пользу.
— Наше исследование показывает пользу для артериального давления от умеренного потребления 100-процентного фруктового сока, который содержит только натуральные сахара, — отметил ведущий автор, профессор Джон Сивенпайпер.
По словам ученого, имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что фрукты и 100-процентный фруктовый сок в низких дозах приводят к значительному снижению артериального давления.