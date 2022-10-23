Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, какими вакцинами против Covid-19 могут привиться беременные для защиты себя и плода от смертельно опасного вируса.

— Covid-19 может стать особенно опасным для женщин, которые готовятся стать мамами. Болезнь может стать причиной преждевременных родов и осложнений, а младенец может попасть в реанимацию, — подчеркивают медики.

И уточняют: от тяжелого течения Covid-19 защищают вакцины, которые безопасны для беременных, и их можно вводить в течение любого триместра. Не нужно откладывать вакцинацию до родов.

Сейчас смотрят

— Если вы беременны и были привиты ранее, вам следует сделать бустерную дозу, — рекомендуют специалисты Минздрава.

По их словам, последние исследования, проведенные по заказу CDC, показали, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до шести месяцев.

Отмечается, что для прививки беременных и женщин, которые кормят грудью, отдают предпочтение мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, можно использовать вакцину Janssen.