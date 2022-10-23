Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, якими вакцинами проти Covid-19 можуть зробити щеплення вагітні для захисту себе і плоду від смертельно небезпечного вірусу.

– Covid-19 може стати особливо небезпечним для жінок, які готуються стати мамами. Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити в реанімацію, – підкреслюють медики.

І уточнюють: від тяжкого перебігу Covid-19 захищають вакцини, які безпечні для вагітних, і їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.

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– Якщо ви вагітні і були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу, – рекомендують фахівці МОЗ.

За їхніми словами, останні дослідження, проведені на замовлення CDC, показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до шести місяців.

Зазначається, що для щеплення вагітних та жінок, які годують, надають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.