Эксперты Психологического центра Zebra рассказали, что такое на самом деле социофобия, чем она опасна и назвали пути преодоления этого психического расстройства.

Социофобия — не страх социума

По словам специалистов, социофобия — не страх социума в целом, как принято считать, а страх человека перед оценкой этого самого социума.

— Чрезмерная тревожность и страх перед социальными ситуациями может значительно усложнить жизнь и нанести вред психическому и физическому здоровью, — утверждают психологи.

Сейчас смотрят

Социофобия чаще всего развивается в детстве

По их словам, социофобия чаще всего развивается в детстве и подростковом возрасте, когда формируются возрастные социальные страхи и начинаются переживания, связанные с неприятием среди ровесников, возможностью подвергнуться осуждению или насмешкам.

Как утверждают специалисты, сама по себе фобия не слишком опасна, и обычно она лишь создает дискомфорт и мешает полноценному общению и развитию.

Но, по словам экспертов, важно понимать, что социофобия может стать триггером для более серьезных психических расстройств, таких как психосоматические нарушения или депрессия.

Четыре способа работы с социофобией

Саморегуляция. Социофобия — это иррациональный страх. Соответственно, для работы над подобными страхами необходимо выводить их в рациональную плоскость. Каждый раз, когда приближается приступ паники, спрашивайте себя: “Чего я боюсь?”, “Что произойдет, если я это сделаю или скажу?”, “Какова вероятность того, что мой страх действительно реализуется?”.

Упражнения и практики. Использование дыхательных упражнений, телесных техник, медитаций может помочь снизить напряжение и расслабить тело. Фокус внимания переходит от негативных мыслей к физическим ощущениям, что способствует выходу из заколдованного круга негативного мышления. Обычно всего 10-15 минут таких упражнений могут ощутимо улучшить эмоциональное состояние.

Работа с психотерапевтом. Это самый действенный метод работы с социофобией, ведь он позволяет глубоко проработать проблемы, на которых базируется страх. Такой подход дает возможность работать не с симптомом, а с причинами его возникновения.

Медикаментозный. Такой метод применяется в тяжелых случаях и возможен только под наблюдением психотерапевта и психиатра.

Источник: Психологический центр Zebra