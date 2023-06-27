С 1 июля в Украине завершается карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19

С 1 июля завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

– Невероятную работу проделали врачи. В самые темные времена, когда мир еще не знал, насколько опасен Covid-19, когда не было вакцины и возможности хоть как-то уберечься от тяжелых последствий болезни, медики, не колеблясь, приняли этот вызов и продолжали работать, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что Covid-19 стал для украинцев тяжелым испытанием.

– Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей. За период пандемии мы отработали механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны. Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами, – сообщил он в Telegram.

Шмыгаль поблагодарил медиков, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия.

– Сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны, – подчеркнул он.