Европейский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 27 июня, заявил, что риск Covid-19 не исчез: на континенте каждую неделю от инфекции умирают почти 1 000 человек.

Как известно, глобальный орган здравоохранения 5 мая объявил, что пандемия Covid-19 больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией в области охраны здоровья.

— Хотя это может и не быть глобальной чрезвычайной ситуацией, но Covid-19 никуда не исчез, — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе несколько стран Центральной Азии.

По словам Клюге, каждую неделю в регионе по-прежнему регистрируется около 1 000 новых случаев смерти от Covid-19. И это заниженная оценка из-за сокращения числа стран, регулярно сообщающих ВОЗ о случаях смерти от коронавирусной болезни.

Клюге также сказал, что оценки показывают, что один из 30, или около 36 млн человек, в регионе за последние три года пережил так называемый затяжной Covid-19.

— Если мы не разработаем комплексную диагностику и лечение затяжного Covid-19, мы никогда по-настоящему не оправимся от пандемии, — сказал Клюге.

Чиновник от ВОЗ призвал к дальнейшим исследованиям в области, которую он назвал малоизученной.