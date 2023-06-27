Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні, 27 червня, заявив, що ризик Covid-19 не зник: на континенті щотижня від інфекції помирають майже 1 000 осіб.

Як відомо, глобальний орган охорони здоров’я 5 травня оголосив, що пандемія Covid-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

– Хоча це може і не бути глобальною надзвичайною ситуацією, але Covid-19 нікуди не зник, – заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Європейський регіон ВООЗ охоплює 53 країни, зокрема кілька країн Центральної Азії.

За словами Клюге, щотижня в регіоні, як і раніше, реєструється близько 1 000 нових випадків смерті від Covid-19. І це занижена оцінка через скорочення кількості країн, які регулярно повідомляють ВООЗ про випадки смерті від коронавірусної хвороби.

Клюге також сказав, що оцінки показують, що один із 30, або близько 36 млн осіб, у регіоні за останні три роки пережив так званий затяжний Covid-19.

– Якщо ми не розробимо комплексну діагностику та лікування затяжного Covid-19, ми ніколи по-справжньому не оговтаємося від пандемії, – сказав Клюге.

Чиновник від ВООЗ закликав до подальших досліджень у галузі, яку він назвав маловивченою.