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Происхождение Covid-19: разведка США не обнаружила утечки вируса из лаборатории в Ухане

25 июня 2023, 08:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Pixabay

Спецслужбы США не нашли прямых доказательств того, что пандемия Covid-19 возникла в результате утечки вируса в китайском Уханьском институте вирусологии (WIV). Об этом говорится в отчете офиса директора национальной разведки (ODNI).

В четырехстраничном документе отмечается, что разведывательное сообщество США все еще не может исключить возможность того, что вирус пришел из лаборатории.

— Обе гипотезы (естественные и лабораторные) основаны на существенных предположениях или сталкиваются с проблемами из-за противоречивых отчетов, — говорится в отчете ODNI.

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В отчете говорится, что, хотя в Уханьском институте (WIV) была проведена обширная работа над коронавирусами, агентства не нашли доказательств конкретного инцидента, который мог вызвать вспышку.

Происхождение пандемии коронавируса стало предметом яростных дебатов в США почти с тех пор, как в конце 2019 года в Ухане были зарегистрированы первые случаи заболевания людей.

Джо Байден в марте подписал законопроект о рассекречивании информации, связанной с происхождением пандемии.

Как сказал глава Белого дома во время подписания, он разделяет цель Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении Covid-19.

Источник
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19 Разведка США Ухань
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