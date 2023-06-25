Спецслужби США не знайшли прямих доказів того, що пандемія Covid-19 виникла внаслідок витоку вірусу в китайському Уханьському інституті вірусології (WIV). Про це йдеться у звіті офісу директора національної розвідки (ODNI).

У чотиристорінковому документі наголошується, що розвідувальне співтовариство США все ще не може виключити можливість того, що вірус прийшов із лабораторії.

– Обидві гіпотези (природні та лабораторні) ґрунтуються на істотних припущеннях або стикаються з проблемами через суперечливі звіти, – ідеться у звіті ODNI.

У звіті йдеться про те, що, хоча в Уханьському інституті (WIV) було проведено велику роботу над коронавірусами, агентства не знайшли доказів конкретного інциденту, який міг викликати спалах.

Походження пандемії коронавірусу стало предметом запеклих дебатів у США майже відтоді, як наприкінці 2019 року в Ухані було зареєстровано перші випадки захворювання людей.

Джо Байден у березні підписав законопроєкт про розсекречення інформації, пов’язаної з походженням пандемії.

Як сказав глава Білого дому під час підписання, він поділяє мету Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження Covid-19.