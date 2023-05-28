Органи охорони здоров’я Китаю повідомили про зростання кількості випадків Covid-19 з квітня, особливо через нові підваріанти. За оцінками медиків, кількість випадків захворювання скоро може досягти 65 млн на тиждень.

Для порівняння, згідно з оцінками, наведеними Bloomberg, після того, як у грудні було скасовано засоби контролю в рамках політики нульової терпимості до Covid-19, кількість нових випадків інфікування сягала 37 млн на день.

Однак цього разу нація, схоже, сповнена рішучості продовжувати нормальне життя, оскільки уряд зосереджений на відновленні економічного зростання.

Посадові особи по всьому Китаю намагаються підготувати населення до зростання кількості інфекцій, не запроваджуючи знову жорстких заходів контролю, які наприкінці минулого року виснажили громадське терпіння.

Знявши жорсткі обмеження на поїздки всередині країни, уряд переключився на пожвавлення економічного зростання і створення робочих місць.

Чиновники охорони здоров’я в Пекіні рекомендували носити маски в автобусах і метро, але це не є обов’язковим, і багато пасажирів цього не роблять, особливо молоді.

Незважаючи на те, що зростання кількості випадків захворювання все ж може створити навантаження на лікарні, багато людей схильні переносити хворобу вдома, ніж звертатися в клініки.

Як заявив директор Центру інфекційних захворювань у лікарні Хуашань у Шанхаї Чжан Веньхун, більше занепокоєння викликають люди похилого віку, багато з яких не хворіли на Covid-19 і, можливо, не отримали повного циклу щеплень.

За словами професора вірусології в Університеті Гонконгу Дун-Ян Джин, Китаю слід: