Органы здравоохранения Китая сообщили о росте числа случаев Covid-19 с апреля, особенно из-за новых подвариантов. По оценкам медиков, число случаев заболевания скоро может достигнуть 65 млн в неделю.

Для сравнения, согласно оценкам, приведенным Bloomberg, после того, как в декабре были отменены средства контроля в рамках политики нулевой терпимости к Covid-19, число новых случаев инфицирования достигало 37 млн в день.

Однако на этот раз нация, похоже, полна решимости продолжать нормальную жизнь, поскольку правительство сосредоточено на возобновлении экономического роста.

Должностные лица по всему Китаю пытаются подготовить население к росту числа инфекций, не вводя вновь жесткие меры контроля, которые к концу прошлого года истощили общественное терпение.

Сняв жесткие ограничения на поездки внутри страны, правительство переключилось на оживление экономического роста и создание рабочих мест.

Чиновники здравоохранения в Пекине рекомендовали носить маски в автобусах и метро, ​​но это не является обязательным, и многие пассажиры этого не делают, особенно молодые.

Несмотря на то, что рост числа случаев заболевания все же может создать нагрузку на больницы, многие люди склонны переносить болезнь дома, чем обращаться в клиники.

Как заявил директор Центра инфекционных заболеваний в больнице Хуашань в Шанхае Чжан Вэньхун, больше беспокойства вызывают пожилые люди, многие из которых не болели Covid-19 и, возможно, не получили полного цикла прививок.

По словам профессора вирусологии в Университете Гонконга Дун-Ян Джин, Китаю следует: