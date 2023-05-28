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Ожидается 65 млн случаев в неделю: в Китай возвращается Covid-19

28 мая 2023, 09:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

Органы здравоохранения Китая сообщили о росте числа случаев Covid-19 с апреля, особенно из-за новых подвариантов. По оценкам медиков, число случаев заболевания скоро может достигнуть 65 млн в неделю.

Для сравнения, согласно оценкам, приведенным Bloomberg, после того, как в декабре были отменены средства контроля в рамках политики нулевой терпимости к Covid-19, число новых случаев инфицирования достигало 37 млн в день.

Однако на этот раз нация, похоже, полна решимости продолжать нормальную жизнь, поскольку правительство сосредоточено на возобновлении экономического роста.

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Должностные лица по всему Китаю пытаются подготовить население к росту числа инфекций, не вводя вновь жесткие меры контроля, которые к концу прошлого года истощили общественное терпение. 

Сняв жесткие ограничения на поездки внутри страны, правительство переключилось на оживление экономического роста и создание рабочих мест. 

Чиновники здравоохранения в Пекине рекомендовали носить маски в автобусах и метро, ​​но это не является обязательным, и многие пассажиры этого не делают, особенно молодые. 

Несмотря на то, что рост числа случаев заболевания все же может создать нагрузку на больницы, многие люди склонны переносить болезнь дома, чем обращаться в клиники.

Как заявил директор Центра инфекционных заболеваний в больнице Хуашань в Шанхае Чжан Вэньхун, больше беспокойства вызывают пожилые люди, многие из которых не болели Covid-19 и, возможно, не получили полного цикла прививок. 

По словам профессора вирусологии в Университете Гонконга Дун-Ян Джин, Китаю следует:

  • повысить уровень вакцинации, особенно среди пожилых людей;
  • модернизировать свою отечественную вакцину, чтобы лучше защищать от новых вариантов;
  • разрешить внедрение вакцин, разработанных на международном уровне; 
  • сделать противовирусные препараты более дешевыми и доступными для пациентов с Covid-19.

Источник
NYT
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 статистика
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