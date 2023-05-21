Команда ученых Дублинского университетского колледжа стала одним из главных инициаторов запуска глобального генетического проекта, цель которого выяснить, как летучие мыши избегают воздействия некоторых из самых вредоносных вирусов в мире, в том числе Covid-19.

— Летучие мыши могут многому нас научить, как бороться с болезнями, — сказала исследователь Эмма Тилинг.

По ее словам, летучие мыши замечательны по множеству причин. Это единственные млекопитающие, которые:

могут летать;

живут исключительно долго для существ их размера;

многие из них используют звуковые волны, чтобы найти свою добычу;

имеют удивительное разнообразие форм и размеров, начиная от летучей мыши-шмеля размером с насекомое и заканчивая австралийскими фруктовыми летучими мышами с двухметровым размахом крыльев.

Известно, что летучие мыши также считаются первоисточником вируса Sars-CoV-2, вызывающего Covid-19. Тилинг считает наиболее вероятным, что Sars-CoV-2 не был создан в лаборатории, что, скорее всего, это произошло случайно во время смешивания животных на рынке Уханя.

Однако эти открытия поднимают ключевую проблему. Как летучие мыши действуют как резервуары для такого количества вирусов, которые вредны для других животных, включая людей, но сами остаются незатронутыми?

По мнению ученых, для любого существа, которое хочет подняться в воздух, требуется огромное количество энергии. Высвобождение этой интенсивной энергии в теле млекопитающего должно привести к разрушению некоторых его клеток. Ожидается, что кусочки ДНК оторвутся и будут плавать вокруг его тела.

У нелетающих млекопитающих эти фрагменты генетического материала идентифицируются иммунными клетками и часто рассматриваются как признаки того, что происходит инвазия болезнетворного организма. Начинается контратака, и это может спровоцировать интенсивное воспаление.

Во многих случаях, в том числе при Covid-19, это воспаление часто является ключевой причиной серьезных реакций, которые могут привести к смерти.

— Но летучим мышам не хватает такой интенсивной реакции, — говорит Тилинг.

По ее словам, в ходе своей эволюции, начавшейся около 80 млн лет назад, они модулировали свою иммунную систему так, что их реакции ослабли. Воспаление не возникает так часто и сильно. В результате они могут переносить все эти вирусы, не подвергаясь опасным реакциям.