Команда вчених Дублінського університетського коледжу стала одним із головних ініціаторів запуску глобального генетичного проєкту, мета якого – з’ясувати, як кажани уникають впливу деяких із найшкідливіших вірусів у світі, зокрема Covid-19.

– Кажани можуть багато чому нас навчити, як боротися з хворобами, – сказала дослідниця Емма Тілінг.

За її словами, кажани чудові з безлічі причин. Це єдині ссавці, які:

можуть літати;

живуть винятково довго для істот їхнього розміру;

багато з них використовують звукові хвилі, щоб знайти свою здобич;

мають дивовижну різноманітність форм і розмірів, починаючи від кажана-джмеля розміром з комаху і закінчуючи австралійськими фруктовими кажанами з двометровим розмахом крил.

Відомо, що кажани також вважаються першоджерелом вірусу Sars-CoV-2, що викликає Covid-19. Тілінг вважає найімовірнішим, що Sars-CoV-2 не був створений у лабораторії, що, найімовірніше, це сталося випадково під час змішування тварин на ринку Уханя.

Однак ці відкриття піднімають ключову проблему. Як кажани діють як резервуари для такої кількості вірусів, які є шкідливими для інших тварин, включно з людьми, але самі залишаються незачепленими?

На думку вчених, для будь-якої істоти, яка хоче піднятися в повітря, потрібна величезна кількість енергії. Вивільнення цієї інтенсивної енергії в тілі ссавця має призвести до руйнування деяких його клітин. Очікується, що шматочки ДНК відірвуться і плаватимуть навколо його тіла.

У ссавців, які не літають, ці фрагменти генетичного матеріалу ідентифікуються імунними клітинами і часто розглядаються як ознаки того, що відбувається інвазія хвороботворного організму. Починається контратака, і це може спровокувати інтенсивне запалення.

У багатьох випадках, зокрема в разі Covid-19, це запалення часто є ключовою причиною серйозних реакцій, які можуть призвести до смерті.

– Але кажанам не вистачає такої інтенсивної реакції, – каже Тілінг.

За її словами, під час своєї еволюції, що почалася близько 80 млн років тому, вони модулювали свою імунну систему так, що їхні реакції ослабли. Запалення не виникає так часто і сильно. У результаті вони можуть переносити всі ці віруси, не піддаючись небезпечним реакціям.