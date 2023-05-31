Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Симптомы похожи на Covid-19: обнаружили неизвестный вирус, вызывающий смертельную пневмонию

31 мая 2023, 11:22
Валентина Андрейко журналіст
медики, лабораторія
Источник: Pixabay

Доктор Джон Уильямс, педиатр из Университета Питтсбурга, штат Пенсильвания, опасается, что люди, не зная об этом вирусе, подвергаются смертельной опасности.

Вирус называется метапневмовирус (HMPV), и, как впоследствии оказалось, он уже более четырех лет поражал пожилых людей в больницах. Поскольку симптомы были похожими на грипп или Covid-19, специальных исследований на другие вирусы не проводились.

— В HMPV объединены три основных вируса. Метапневмовирус вероятнее всего пронесется домами престарелых и убьет многих, — говорит Уильямс.

По его словам, старики и дети — группы риска.

Кашель, насморк, боль в горле или заложенность носа не воспринимаются, как серьезные симптомы, однако вирус может вызвать смертельную пневмонию. И уже сегодня он стоит вторым в списке причин смертности среди детей.

К сожалению, большинство людей, заразившихся HMPV, об этом не знают, поскольку тестирование за пределами больниц проводится редко.

И пусть не успокаивает тот факт, что большинство людей выздоравливают в течение семи-десяти дней.

Однако для пациентов с ослабленной иммунной системой, астмой, или просто пожилых людей, которые уже отягощены хроническими болезнями, вирус может стать смертельным.

И если симптомы развиваются по нарастающей, если появляются затрудненное дыхание, осиплость голоса, кашель, можно заподозрить именно метапневмовирус. А, следовательно, развитие тяжелого бронхита и смертельной пневмонии.

Читайте также:
клещиВоспаление мозга начинается как обычный грипп: симптомы клещевого энцефалита, кто в зоне риска

Источник
Mirror
Теги
вірус грипу Коронавирус Covid-19 Пневмонія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь