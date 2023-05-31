Доктор Джон Уильямс, педиатр из Университета Питтсбурга, штат Пенсильвания, опасается, что люди, не зная об этом вирусе, подвергаются смертельной опасности.

Вирус называется метапневмовирус (HMPV), и, как впоследствии оказалось, он уже более четырех лет поражал пожилых людей в больницах. Поскольку симптомы были похожими на грипп или Covid-19, специальных исследований на другие вирусы не проводились.

— В HMPV объединены три основных вируса. Метапневмовирус вероятнее всего пронесется домами престарелых и убьет многих, — говорит Уильямс.

По его словам, старики и дети — группы риска.

Кашель, насморк, боль в горле или заложенность носа не воспринимаются, как серьезные симптомы, однако вирус может вызвать смертельную пневмонию. И уже сегодня он стоит вторым в списке причин смертности среди детей.

К сожалению, большинство людей, заразившихся HMPV, об этом не знают, поскольку тестирование за пределами больниц проводится редко.

И пусть не успокаивает тот факт, что большинство людей выздоравливают в течение семи-десяти дней.

Однако для пациентов с ослабленной иммунной системой, астмой, или просто пожилых людей, которые уже отягощены хроническими болезнями, вирус может стать смертельным.

И если симптомы развиваются по нарастающей, если появляются затрудненное дыхание, осиплость голоса, кашель, можно заподозрить именно метапневмовирус. А, следовательно, развитие тяжелого бронхита и смертельной пневмонии.