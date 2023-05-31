Доктор Джон Вільямс, педіатр з Університету Піттсбурга, штат Пенсільванія, побоюється, що люди, не знаючи про цей вірус, наражаються на смертельну небезпеку.

Вірус називається метапневмовірус (HMPV), і, як згодом виявилося, він вже понад чотири роки вражав людей похилого віку у лікарнях. Оскільки симптоми були схожими на грип чи Covid-19, спеціальних досліджень на інші віруси не проводилися.

– У HMPV поєднані три основні віруси. Метапневмовірус найімовірніше пронесеться будинками для людей похилого віку і уб’є багатьох, – говорить Вільямс.

За його словами старі люди та діти – групи ризику.

Кашель, нежить, біль у горлі чи закладеність носа не сприймаються як серйозні симптоми проте вірус може викликати смертельну пневмонію. І уже сьогодні він стоїть другим у списку причин смертності серед дітей.

На жаль, більшість людей, які заразилися HMPV, про це не знають, оскільки тестування за межами лікарень проводиться рідко.

І нехай не заспокоює той факт, що більшість хворих одужують упродовж семи-десяти днів.

Однак для пацієнтів з ослабленою імунною системою, астмою, або просто людей похилого віку, які вже обтяжені хронічними хворобами, вірус може стати смертельним.

І якщо симптоми розвиваються по наростаючій, якщо з’являються утруднене дихання, осиплість голосу, кашель, можна запідозрити саме метапневмовірус. А, отже, розвиток важкого бронхіту і смертельної пневмонії.