З 1 липня в Україні завершується карантин та режим надзвичайної ситуації через Covid-19

З 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє МОЗ України.

– Неймовірну роботу виконали лікарі. У найтемніші часи, коли світ ще не знав, наскільки небезпечний COVID-19, коли не було вакцини та змоги хоч якось убезпечитись від тяжких наслідків хвороби, медики, не вагаючись, прийняли цей виклик та продовжували працювати, – йдеться у повідомленні.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль додав, що COVID-19 став для українців важким випробуванням.

– Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами, – повідомив він у Telegram.

Шмигаль подякував медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки.

– Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни, – підкреслив він.