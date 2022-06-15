Согласно официальным данным, с начала войны из Украины выехало 2 273 медработника, что составляет около 0,5% общего количества украинских медиков.

Об этом министр здравоохранения Украниы Виктор Ляшко сообщил сегодня, 15 июня, в Объединенном эфире украинских телеканалов.

— В Украине до войны было около 143 тыс. врачей и 261 тыс. среднего медперсонала. Сейчас из Украины, по данным наших реестров, выехали 2 273 медработника, в том числе врачей и медсестер, без учета санитарок, — отметил министр.

При этом Виктор Ляшко подчеркнул, что количество выехавших медиков не влияет на доступность медицинской помощи и медицинских услуг в Украине.

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По его словам, намного больше на доступность медпомощи влияют действия страны-агрессора, которая обстреливает больницы и машины скорой помощи.