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С начала войны: из Украины выехало всего лишь 0,5% медработников

15 июня 2022, 17:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
врач
Источник: Depositphotos

Согласно официальным данным, с начала войны из Украины выехало 2 273 медработника, что составляет около 0,5% общего количества украинских медиков.

Об этом министр здравоохранения Украниы Виктор Ляшко сообщил сегодня, 15 июня, в Объединенном эфире украинских телеканалов.

В Украине до войны было около 143 тыс. врачей и 261 тыс. среднего медперсонала. Сейчас из Украины, по данным наших реестров, выехали 2 273 медработника, в том числе врачей и медсестер, без учета санитарок, — отметил министр.

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При этом Виктор Ляшко подчеркнул, что количество выехавших медиков не влияет на доступность медицинской помощи и медицинских услуг в Украине.

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По его словам, намного больше на доступность медпомощи влияют действия страны-агрессора, которая обстреливает больницы и машины скорой помощи.

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