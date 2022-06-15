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З України з початку війни виїхало лише 0,5% медпрацівників – Ляшко

15 Червня 2022, 17:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

Згідно з офіційними даними, з початку війни з України виїхало 2 273 медпрацівника, що становить близько 0,5% загальної кількості українських медиків.
Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив сьогодні, 15 червня, в Об’єднаному ефірі українських телеканалів.

– В Україні до війни було близько 143 тис. лікарів і 261 тис. середнього медперсоналу. Зараз з України, за даними наших реєстрів, виїхали 2 273 медпрацівника, у тому числі лікарів та медсестер, без урахування санітарок, – зазначив міністр.

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При цьому Віктор Ляшко підкреслив, що кількість медиків, які виїхали, не впливає на доступність медичної допомоги та медичних послуг в Україні.

За його словами, набагато більше на доступність медичної допомоги впливають дії країни-агресора, яка обстрілює лікарні та машини швидкої допомоги.

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