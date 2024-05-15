Удар или травма может случиться абсолютно с каждым: дома, на работе, на прогулке. Следствием этого может быть перелом, вывих кости или ушиб.

Факты ICTV узнали у врача-травматолога Михаила Гринько все об ушибе колена: что делать в домашних условиях.

Ушиб колена: симптомы

На самом деле, отличить ушиб от более серьезных повреждений практически невозможно.

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— Без рентгена сказать, имеет ли человек перелом или нет — невозможно. Только при выраженных травмах, — отмечает травматолог.

Врач назвал ключевые факторы, которые могут свидетельствовать о переломе:

видно часть кости в ране;

есть крепитация обломков — то есть звук от трения костных обломков;

конечность больше не является прямой — есть смещение оси конечности.

Во всех остальных случаях необходимо сделать рентгенографию, чтобы оценить степень повреждения и выявить ушиб колена.

В любом случае, после травмы стоит консультироваться с врачом.

Ушиб колена: что делать

При любой травме важно правильно отреагировать сразу после удара.

Как только вы чувствуете боль локализованную в колене, старайтесь минимизировать нагрузку на него. Если есть возможность сесть или лечь, лучше это сделать.

Врач советует действовать по правилу PECH (в переводе с немецкого — неудача):

P — Pause — оставить конечность в покое и не нагружать. Е — Eis — холод — сразу приложить что-то холодное к месту повреждения. С — Compression — место ушиба забинтовать эластичным бинтом (бинтовать снизу-вверх). H — Hochlagern — придать повышенное положение конечности.

— Все меры направлены на уменьшение боли и отека, — отмечает эксперт.

На поврежденное место следует положить что-то холодное. Это может быть специальный компресс или обычный лед. Таким образом можно уменьшить боль и предотвратить дальнейшее воспаление.

При ушибе колена следует использовать бандаж или повязку для поддержки. Это также уменьшит боль и поможет избежать дальнейших повреждений.

Важно постоянно контролировать свое состояние. Если боль становится сильнее или появляется больший отек, надо обращаться к врачу.

Ушиб колена: чем мазать

Выбор препаратов для лечения ушиба зависит от степени его серьезности. Лекарственные средства должен назначать медик после осмотра травмы.

В аптеках есть гели, которые обладают обезболивающим действием. Их следует наносить непосредственно на поврежденное место. Использовать такие средства можно через 24 часа после удара.

— Выбирайте гель/крем на основе диклофенака или ибупрофена, — говорит эксперт.

Ушиб колена: лечение народными методами

После оказания первой помощи, при ушибе колена можно попробовать применить народные методы для облегчения боли и ускорения заживления.

Разрешено прикладывать капусту. Она холодная, поэтому облегчит боль.

— Держать листья можно не более трех часов, иначе есть риск получить ожог, — отмечает специалист.

Ванна с содой или морской солью может успокоить воспалительный процесс и снять отек.

— Делать это можно не раньше, чем через шесть часов после травмы, лучше на следующий день, — предупреждает врач.

Важно понимать, что народные методы не могут быть основным лечением. Перед их использованием обязательно нужно проконсультироваться с врачом.