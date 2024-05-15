Удар або травма може трапитися абсолютно з кожним: вдома, на роботі, на прогулянці. Наслідком цього може бути перелом, вивих кістки або забій.

Факти ICTV дізналися у лікаря-травматолога Михайла Гринька все про забій коліна: що робити в домашніх умовах.

Забій коліна: симптоми

Насправді, відрізнити забій від більш серйозних ушкоджень практично неможливо.

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– Без рентгену сказати, чи має людина перелом, чи ні – неможливо. Лише при виражених травмах, – зазначає травматолог.

Лікар назвав ключові фактори, які можуть свідчити про перелом:

видно частину кістки в рані; є крепітація уламків – тобто звук від тертя кісткових уламків; кінцівка більше не є прямою – є зміщення осі кінцівки.

У всіх інших випадках необхідно зробити рентгенографію, щоб оцінити ступінь пошкодження та виявити забій коліна.

У будь-якому випадку, після травми варто консультуватися з лікарем.

Забій коліна: що робити

За будь-якої травми важливо правильно відреагувати одразу після удару.

Як тільки ви відчуваєте біль локалізовану в коліні, намагайтесь мінімізувати навантаження на нього. Якщо є можливість сісти або лягти, краще це зробити.

Лікар радить діяти за правилом PECH (в перекладі з німецької мови – невдача):

P – Pause – дати спокій кінцівці й не навантажувати. Е – Eis – холод – відразу прикласти щось холодне до місця пошкодження. С- Compression – місце удару забинтувати еластичним бинтом (бинтувати знизу – догори). H – Hochlagern – надати підвищене положення кінцівці.

– Всі заходи спрямовані на зменшення болю та набряку, – зазначає експерт.

На пошкоджене місце слід покласти щось холодне. Це може бути спеціальний компрес або звичайний лід. Так можна зменшити біль та запобігти подальшому запаленню.

При забої коліна варто використовувати бандаж або пов’язку для підтримки. Це також зменшить біль та допоможе уникнути подальших ушкоджень.

Важливо постійно контролювати свій стан. Якщо біль стає сильнішим або з’являється більший набряк, потрібно звертатися до лікаря.

Забій коліна: чим мастити

Вибір препаратів для лікування забою залежить від ступеня його серйозності. Лікарські засоби має призначати медик після огляду травми.

В аптеках є гелі, які мають знеболювальну дію. Їх потрібно наносити безпосередньо на пошкоджене місце. Використовувати такі засоби можна через 24 години після удару.

– Обирайте гель/крем на основі диклофенаку або ібупрофену, – каже експерт.

Забій коліна: лікування народними методами

Після надання першої допомоги, при забої коліна можна спробувати застосувати народні методи для полегшення болю та пришвидшення загоєння.

Дозволено прикладати капусту. Вона холодна, тому полегшить біль.

– Тримати листя можна не більше трьох годин, бо інакше є ризик отримати опік, – наголошує фахівець.

Ванна з содою або морською сіллю може заспокоїти запальний процес та зняти набряк.

– Робити це можна не раніше, ніж через шість годин після травми, краще наступного дня, – попереджає лікар.

Важливо розуміти, що народні методи не можуть бути основним лікуванням. Перед їх використанням обов’язково потрібно проконсультуватися з лікарем.