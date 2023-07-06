Общий анализ мочи (ОАС) входит в базовый ежегодный чек-ап каждого человека.

ОАС позволяет оценить наличие воспалительных процессов мочевыделительной системы, заподозрить почечную недостаточность, помогает понять тяжесть течения сахарного диабета, а также вероятность существования других заболеваний.

Какие продукты нельзя есть перед сдачей мочи на анализ и как подготовиться ЗАС — Факты ICTV спросили у врачей.

Что нельзя есть перед сдачей мочи

По словам врача-эндокринолога и терапевта Натали Ляшенко, перед анализом следует придерживаться стандартной диеты, пить умеренное количество жидкости, удовлетворяя жажду.

Ляшенко также советует исключить продукты, которые могут менять цвет мочи, например, свекла, морковь, инжир, тыква, спаржа и т. д.

— А также стоит исключить алкогольные, кофеиносодержащие напитки. Питание, которое содержит много мяса будет менять pH мочи в кислую сторону, зато молочные продукты, растительная пища наоборот, в щелочную, — добавляет Ляшенко.

Терапевт добавила, что кетоновые тела, которых в норме не должно быть, могут появляться после употребления жирной пищи, даже “хороших” жиров (печень трески, авокадо, красная рыба, орехи). Поэтому эти продукты не рекомендуется есть на ужин накануне сдачи анализа.

Помимо еды, на результаты анализа также могут влиять интенсивные физические нагрузки. Они могут способствовать появлению белка в моче.

— Еще существует правило, на которое не все обращают внимание, что следует воздерживаться от половых контактов за сутки до исследования, — советует Ляшенко.

Как подготовиться к ЗАС

Врач-эндокринолог Анна Мельничук отмечает, что для получения точного диагноза и назначения действенного лечения важно, чтобы анализы были выполнены правильно.

— Во-первых, важно использовать одноразовый контейнер для сбора мочи. Его можно приобрести в аптеке. Не собирайте образец в бытовые стеклянные или пластиковые контейнеры, потому что они могут содержать примеси грязи, которые могут изменить результаты тестирования, — советует Мельничук.

Во-вторых, важна гигиена до сдачи анализа мочи. Утренний душ без мыла — этого будет достаточно.

— Собирать желательно среднюю порцию первой утренней мочи. Это значит, что первые 1-2 секунды выпускаете мочу в унитаз, а затем — собираете в контейнер, — добавляет врач.

Также Мельничук советует женщинам собирать образец мочи через несколько дней после завершения менструации. Это в том случае, если ситуация не срочная и анализ мочи сдается планово.

— Из пищи советую исключить продукты, которые могут менять цвет мочи — свеклу, морковь, пищевые красители в составе блюд. Также алкоголь, некоторые витамины и лекарства — могут менять цвет мочи. Предупредите врача или лаборанта, какие именно препараты вы принимаете, — говорит Мельничук.

Образец не рекомендуется замораживать, а нужно доставить в лабораторию в течение двух часов.