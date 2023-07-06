Загальний аналіз сечі (ЗАС) входить в базовий щорічний чек-ап кожної людини.

ЗАС дає змогу оцінити наявність запальних процесів сечовидільної системи, запідозрити ниркову недостатність, допомагає зрозуміти тяжкість перебігу цукрового діабету, а також вірогідність існування інших захворювань.

Які продукти не можна їсти перед здачею сечі на аналіз та як підготуватися ЗАС – Факти ICTV запитали у лікарів.

Що не можна їсти перед здачею сечі

За словами лікарки-ендокринолога та терапевта Наталі Ляшенко, перед аналізом слід дотримуватись стандартної дієти, пити помірну кількість рідини, задовольняючи спрагу.

Ляшенко також радить виключити продукти, що можуть змінювати колір сечі, наприклад, буряк, моркву, інжир, гарбуз, спаржу тощо.

– А також варто виключити алкогольні, кофеїновмісні напої. Харчування, яке містить багато м’яса буде змінювати pH сечі у кислу сторону, натомість молочні продукти, рослинна їжа навпаки, у лужну, – додає Ляшенко.

Терапевт додала, що кетонові тіла, яких в нормі не має бути, можуть з’являтись після вживання жирної їжі, навіть “хороших” жирів (печінка тріски, авокадо, червона риба, горіхи). Тому ці продукти не рекомендується їсти на вечерю напередодні здачі аналізу.

Окрім їжі, на результати аналізу також можуть вплинути інтенсивні фізичні навантаження. Вони можуть сприяти появі білка у сечі.

– Ще існує правило, на яке не всі звертають увагу, що слід утримуватись від статевих контактів за добу до дослідження, – радить Ляшенко.

Як підготуватися до ЗАС

Лікарка-ендокринолог Анна Мельничук зазначає, що для отримання точного діагнозу та призначення дієвого лікування важливо, щоб аналізи були виконані правильно.

– По-перше, важливо використовувати одноразовий контейнер для збору сечі. Його можна придбати в аптеці. Не збирайте зразок в побутові скляні або пластикові контейнери, бо вони можуть містити домішки бруду, які можуть змінити результати тестування, – радить Мельничук.

По-друге, важлива гігієна до здачі аналізу сечі. Ранковий душ без мила – цього буде достатньо.

– Збирати бажано середню порцію першої ранкової сечі. Це означає, що перші 1-2 секунди випускаєте сечу в унітаз, а потім – збираєте в контейнер, – додає лікарка.

Також Мельничук радить жінкам збирати зразок сечі через кілька днів після завершення менструації. Це у тому випадку, якщо ситуація не термінова та аналіз сечі здається планово.

– З їжі раджу виключити продукти, які можуть змінювати колір сечі – буряк, морква, харчові барвники у складі страв. Також алкоголь, деякі вітаміни та ліки – можуть змінювати колір сечі. Попередьте лікаря або лаборанта, які препарати ви приймаєте, – каже Мельничук.

Зразок не рекомендовано заморожувати, а потрібно доставити в лабораторію протягом двох годин.