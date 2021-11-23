В прошлом году в Украине эпидемического сезона гриппа почти не было, ведь его вытеснил коронавирус и карантинные меры. Однако в конце 2021 года заболеваемость может вырасти из-за несоблюдения карантина и отсутствия вакцинации. Поэтому людям стоит быть готовыми к этому.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии одному из телеканалов.

— Противоэпидемические меры одинаковы как для Covid-19, так и для гриппа, однако вакцинированные иногда не соблюдают их. Зато от гриппа большая часть не вакцинирована, поэтому считают, что в 2021 году он будет более распространен, чем в прошлом, — отметила она.

На начальных стадиях заболеваемости различить Covid-19 от гриппа трудно. Сперва они имеют похожие симптомы: слабость, высокая температура, головная боль, боль в мышцах, ломота в теле.

— В любом случае, когда начинаются симптомы, необходимо обратиться к врачу. Ведь оба заболевания имеют различные клинические проявления, поэтому пациент может ошибиться и потерять время, — добавила она.

Сейчас одной из главных противоэпидемических мер является вакцинация от коронавируса и гриппа. Однако, если у человека острый период какого-либо вирусного заболевания, то ему не стоит делать прививку в этот период.

Также уберечься от Covid-19 и гриппа можно, если избегать мест с большим скоплением людей, мыть руки с мылом, проветривать помещения, избегать контакта с больными людьми и меньше пользоваться общественным транспортом.