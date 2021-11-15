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Как отличить грипп и коронавирус – общие симптомы и в чем разница

15 ноября 2021, 10:18
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
ГРВІ ОРВИ
Источник: Depositphotos

В Украине активно циркулируют грипп и коронавирус, оба вируса могут спровоцировать заболевание и тяжелые последствия для здоровья человека.

В Минздраве рассказали об общих симптомах и чем отличаются грипп и Covid-19.

По информации ведомства заболевания, спровоцированные вирусами, имеют общие проявления.

Симптомы:

  • температура или лихорадка;
  • ощущение озноба;
  • кашель;
  • одышка и затрудненное дыхание;
  • насморк и заложенность носа;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • боли в мышцах;
  • усталость;
  • рвота и диарея;
  • потеря вкуса и обоняния.
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Несмотря на общую общую симптоматику, два последних пункта чаще встречаются при коронавирусе, особенно это касается потери вкуса и обоняния.

Если говорить о том, чем они отличаются, то, по данным Минздрава, коронавирус, вероятнее всего, распространяется легче гриппа. Кроме того, Covid-19 может иметь более длительный бессимптомный период и вызывать более серьезные последствия для здоровья. Хотя недооценить грипп также не стоит.

Лишь опираясь на симптоматику и общие признаки, сложно определить, грипп у человека или коронавирус. Это проблематично даже для специалиста.

Именно поэтому наиболее надежный методтестирование на коронавирус.

Человек может инфицироваться двумя вирусами одновременно, тогда течение может быть более сложным.

Есть вероятность того, что как грипп, так и коронавирус могут протекать бессимптомно.

Источник
Минздрав
Теги
Грип , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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