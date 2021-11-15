Как отличить грипп и коронавирус – общие симптомы и в чем разница

В Украине активно циркулируют грипп и коронавирус, оба вируса могут спровоцировать заболевание и тяжелые последствия для здоровья человека.
В Минздраве рассказали об общих симптомах и чем отличаются грипп и Covid-19.
По информации ведомства заболевания, спровоцированные вирусами, имеют общие проявления.
Симптомы:
- температура или лихорадка;
- ощущение озноба;
- кашель;
- одышка и затрудненное дыхание;
- насморк и заложенность носа;
- боль в горле;
- головная боль;
- боли в мышцах;
- усталость;
- рвота и диарея;
- потеря вкуса и обоняния.
Несмотря на общую общую симптоматику, два последних пункта чаще встречаются при коронавирусе, особенно это касается потери вкуса и обоняния.
Если говорить о том, чем они отличаются, то, по данным Минздрава, коронавирус, вероятнее всего, распространяется легче гриппа. Кроме того, Covid-19 может иметь более длительный бессимптомный период и вызывать более серьезные последствия для здоровья. Хотя недооценить грипп также не стоит.
Лишь опираясь на симптоматику и общие признаки, сложно определить, грипп у человека или коронавирус. Это проблематично даже для специалиста.
Именно поэтому наиболее надежный метод – тестирование на коронавирус.
Человек может инфицироваться двумя вирусами одновременно, тогда течение может быть более сложным.
Есть вероятность того, что как грипп, так и коронавирус могут протекать бессимптомно.