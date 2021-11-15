В Україні нині активно циркулюють грип та коронавірус, обидва віруси можуть спровокувати захворювання та тяжкі наслідки для здоров’я людини.

У МОЗ розповіли, про спільні симптоми та чим відрізняються грип та Covid-19.

За інформацією відомства захворювання, спровоковані вірусами, мають спільні прояви.

Симптоми:

температура або лихоманка;

відчуття ознобу;

кашель;

задишка та утруднене дихання;

нежить та закладеність носу;

біль у горлі;

головний біль;

біль у м’язах;

втома;

рвота та діарея;

втрата смаку та запаху.

Попри спільну загальну симптоматику, два останні пункти частіше зустрічаються під час коронавірусу, особливо це стосується втрати смаку та запаху.

Якщо говорити про те, чим вони відрізняються, то, за даними МОЗ, коронавірус, імовірніше, поширюється легше, ніж грип. Крім того, Covid-19 може мати довший безсимптомний період та викликати більш серйозні наслідки для здоров’я. Хоча недооцінювати грип також не варто.

Лише спираючись на симптоматику та загальні ознаки, складно визначити, грип у людини чи коронавірус. Це проблематично навіть для фахівція.

Саме тому найбільш надійний метод – тестування на коронавірус.

Людина може інфікуватися двома вірусами одночасно, тоді перебіг може бути складнішим.

Є ймовірніть того, що як грип, так і коронавірус можуть протікати безсимптомно.