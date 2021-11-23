Минулого року в Україні епідемічного сезону грипу майже не було, адже його витіснив коронавірус та карантинні заходи. Однак наприкінці 2021 року захворюваність може зрости через недотримання карантину та відсутність вакцинації. Тому людям варто бути готовими до цього.

Про це розповіла лікарка-епідеміолог Людмила Мухарська у коментарі одному з телеканалів.

– Протиепідемічні заходи однакові як для Covid-19, так і для грипу, однак вакциновані інколи не дотримуються їх. Натомість від грипу більша частина не вакцинована, тому вважають, що у 2021 році він буде більш розповсюджений, ніж в минулому, – зазначила вона.

На початкових стадіях захворюваності розрізнити Covid-19 від грипу важко. Спершу вони мають схожі симптоми: слабкість, висока температура, головний біль, біль у м’язах, ломота в тілі.

– У будь-якому випадку, коли починаються симптоми, необхідно звернутися до лікаря. Адже обидва захворювання мають різноманітні клінічні прояви, тому пацієнт може помилитися та втратити час, – додала вона.

Нині одним з головних протиепідемічних заходів є вакцинація від коронавірусу та грипу. Проте, якщо у людини гострий період будь-якого вірусного захворювання, то їй не варто робити щеплення у цей період.

Також вберегтися від Covid-19 та грипу можна, якщо уникати місць з великим скупченням людей, мити руки з милом, провітрювати приміщення, уникати контакту з хворими людьми та менше користуватися громадським транспортом.