В Министерстве здравоохранения рассказали, как обезопасить себя от кори.

Вирус кори передается воздушно-капельным путем и может оставаться на поверхностях до двух часов, инфицироваться можно практически в любом месте.

К сожалению, не существует лечения кори, но существует эффективный способ предотвратить заражение — это вакцинация.

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Детям получать две дозы вакцины — в 1 год и 6 лет. Если ваш ребенок пропустил прививки, важно догнать их как можно быстрее.

Для детей до 17 лет вакцинация против кори является бесплатной и доступной. Вы можете получить ее у педиатра или семейного врача, а также в пунктах прививки.

Мобильные бригады предоставляют услугу прививки для маломобильных групп населения и отдаленных общин.

Чтобы узнать больше о пунктах прививок в вашей местности, их адреса и график работы, а также как вызвать мобильную бригаду вакцинации домой или в коллектив, позвоните в контакт-центр Министерства здравоохранения по телефону: 0 800 60 20 19.