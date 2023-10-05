У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як уберегтися від кору.
Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом та може залишатися на поверхнях до двох годин, інфікуватися можна практично будь-де.
На жаль, не існує лікування кору, але існує ефективний спосіб запобігти зараженню – це вакцинація.
Дітям отримувати дві дози вакцини – в 1 рік та 6 років. Якщо ваша дитина пропустила щеплення, важливо наздогнати їх якнайшвидше.
Для дітей до 17 років вакцинація проти кору є безоплатною та доступною. Ви можете отримати її у педіатра або сімейного лікаря, а також в пунктах щеплення.
Мобільні бригади надають послугу щеплення для маломобільних груп населення та віддалених громад.
Щоб дізнатися більше про пункти щеплень у вашій місцевості, їхні адреси та графік роботи, а також як викликати мобільну бригаду вакцинації додому чи в колектив, зателефонуйте до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я за номером: 0 800 60 20 19.