У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як уберегтися від кору.

Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом та може залишатися на поверхнях до двох годин, інфікуватися можна практично будь-де.

На жаль, не існує лікування кору, але існує ефективний спосіб запобігти зараженню – це вакцинація.

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Дітям отримувати дві дози вакцини – в 1 рік та 6 років. Якщо ваша дитина пропустила щеплення, важливо наздогнати їх якнайшвидше.

Для дітей до 17 років вакцинація проти кору є безоплатною та доступною. Ви можете отримати її у педіатра або сімейного лікаря, а також в пунктах щеплення.

Мобільні бригади надають послугу щеплення для маломобільних груп населення та віддалених громад.

Щоб дізнатися більше про пункти щеплень у вашій місцевості, їхні адреси та графік роботи, а також як викликати мобільну бригаду вакцинації додому чи в колектив, зателефонуйте до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я за номером: 0 800 60 20 19.