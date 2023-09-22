За даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), за вісім місяців 2023 року на кір захворіли 43 українці, із них 21 – діти до 17 років. В аналогічному періоді минулого року таких випадків було всього шість, а за весь 2022 рік зареєстровано 11 випадків.

Повідомляють, що цьогоріч випадки кору зафіксовано в 11 регіонах: у Тернопільській області – 11 випадків, у Хмельницькій області та м. Києві – по 6, у Львівській області – 5, у Вінницькій, Волинській та Харківській областях – по 3, у Київській та Рівненській областях – по 2, у Закарпатській та Чернігівській області – по 1.

Останній випадок кору зареєстровано днями в Києві. 13-річна нещеплена дитина, учень однієї зі столичних гімназій, зараз перебуває в міській дитячій лікарні під наглядом лікарів. Увесь клас переведено на онлайн-навчання до кінця вересня.

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– Ускладнення кору – одна з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі. Водночас кір – одне з найбільш заразних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей, які контактували з хворим на кір, хворіють, – зазначають у ЦГЗ.

За словами медиків, серед ускладнень кору – запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть.

Востаннє спалах кору було зафіксовано в Україні у 2017-2019 роках. Тоді померла 41 людина (з яких 25 – діти). Але такі спалахи циклічні й повторюються приблизно раз на п’ять років, тому Україна – під ризиком нового спалаху.

Причина – низький рівень охоплення щепленнями, адже для формування колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення мали імунітет до цієї хвороби.

Специфічного лікування кору немає, єдиним можливим способом захиститися є вакцинація. Для захисту від кору потрібні дві дози щеплення. Вакцина надається державою безоплатно.