В Україні зафіксовано два випадки захворювання на кір. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Обидві дитини з однієї сім’ї, одна з них раніше отримала першу дозу щеплення, інша не була вакцинована, – йдеться у повідомленні.

Дітям надають необхідну медичну допомогу. Тим, хто з ними контактував, провели ПЛР-дослідження для виявлення інфекції. Результати – негативні.

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Інкубаційний період кору становить 6-21 день. Потім проявляються такі симптоми:

висока температура;

головний біль;

нежить;

сухий кашель;

збільшення лімфовузлів;

запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення);

пронос;

пронос; блюв ання .

Кір небезпечний серйозними ускладненнями, зокрема, пневмонією, отитом, енцефалітом (запаленням головного мозку), а також може привести до інвалідності та смерті. Ліків від кору нмає, проте захворюванню можна запобігти.

Від кору захищають дві дози вакцини. Крім того, якщо вашій дитині від шести місяців, то, за наявності епідемічних показань, можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації.