В Украины два ребенка заболели корью: как распознать инфекцию и защититься от нее | Здоровье

В Украине зафиксированы два случая заболевания корью. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

– Оба ребенка из одной семьи, один из них ранее получил первую дозу прививки, другой не был вакцинирован, – говорится в сообщении.

Детям оказывают необходимую медпомощь. Тем, кто с ними контактировал, провели ПЦР-исследование для выявления инфекции. Результаты – отрицательные.

Инкубационный период кори составляет 6-21 день. Затем проявляются такие симптомы:

высокая температура;

головная боль;

насморк;

сухой кашель;

увеличение лимфоузлов;

воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения);

понос;

рвота.

Корь опасна серьезными осложнениями, в частности, пневмонией, отитом, энцефалитом (воспалением головного мозга), а также может привести к инвалидности и смерти. Лекарства от кори не существует, однако заболевание можно предотвратить.

От кори защищают две дозы вакцины. Кроме того, если вашему ребенку от шести месяцев, то при наличии эпидемических показаний, можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации.

Обновлено 9 марта

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний проводит необходимые исследования.

— По оценкам международных экспертов, 2022-2023 годы в Украине – это годы, когда вспышка кори является наиболее вероятной, — сказал он.

Главный санитарный врач напомнил, что в Украине наблюдались вспышки кори в 2012 и в 2017-2019 годах.